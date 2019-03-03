تكنولوجيا: Spigen تكشف عن تصميم الحافظات المخصصة لهاتف Galaxy Fold

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Spigen بعض الصور لنماذج الحافظات التي تقدم خلال الفترة القادمة لهاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Fold.

أعلنت شركة سامسونج خلال الفترة الماضية عن هاتفها المميز والقابل للطي Galaxy Fold، الذي ينطلق إلى الأسواق بأعلى مستوى تسعير في هواتف سامسونج 1980 دولار، وهو سعر مرتفع بالتأكيد لهاتف ذكي، مما يتطلب بالتأكيد أعلى معايير الحماية في الحافظات المصممة للهاتف.

وشركة Spigen هي أول الشركات المصنعة للحافظات التي كشفت عن صور لنماذج الحافظات المخصصة لهاتف Galaxy Fold، حيث تأتي الحافظات في ثلاثة نماذج تقدمهم الشركة بعنوان Tough Armor، وThin Fit إلى جانب Ultra Hybrid، حيث من المقرر أن تأتي الحافظات بتصميم من السيليكون والبلاستيك أيضاً بسعر 20 دولار.

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كما تتوافق الثلاثة حافظات في بعض الملامح الرئيسية للتصميم، حيث من المقرر أن تدعم حماية إطار الهاتف، كما تقدم شاشة بحجم 4.6 إنش على الغطاء الخارجي للهاتف، كما تضم الحافظات قطع للميكروفون، والسماعات، الكاميرة، إلى جانب أزرار ومنافذ الهاتف.

تأتي حافظات Galaxy Fold أيضاً بتصميم يضم فواصل لفتح وغلق الهاتف، على أن تجمع الحافظات بين التصميم القوي والمرن الذي يدعم آلية تصميم الهاتف القابل للطي، أيضاً من المتوقع أن تنطلق هذه الحافظات بالتزامن مع إنطلاق Galaxy Fold في الربع الثاني من 2019.

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