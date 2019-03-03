شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إطلاقه للمستخدمين.. كيف تفعل الوضع المظلم على ماسنجر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيس بوك مؤخرا أنها تستعد لطرح ميزة "الوضع المظلم" لتطبيق ماسنجر، حيث وصلت هذه الميزة إلى العديد من المستخدمين حول العالم، لكنها متاحة فقط بنظام "الدعوات"، وذلك بعدما كانت هذه الميزة متاحة لعدد محدد من المستخدمين كونها فى المراحل التجريبية، والآن أصبحت متاحة لجميع مستخدمى أندرويد.

تفعيل الوضع المظلم:

الوضع المظلم متاح بنظام الدعوات، لذا فإن أى مستخدم يمكنه دعوة أى صديق لديه لاستخدام هذه الميزة والتمتع بها من خلال إرسال رمز "هلال" فى الدردشة، وبمجرد أن يضغط الطرف الأخر على هذا الهلال ستظهر له رسالة تفيد بتفعيل الوضع المظلم فى التطبيق، مع كتابة ملاحظة بأن هذا الوضع لا يزال قيد التطوير.

وعند تفعيل الوضع المظلم على ماسنجر يلاحظ المستخدم أنه شمل كافة واجهات التطبيق بما فى ذلك الإعدادات.