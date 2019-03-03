شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Caviar تطلق نسخة ذهبية من هاتفى آيفون XS وXS Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة كافيار Caviar الروسية والمعروف عنها تصميم نسخ مماثلة للهواتف الأكثر شعبية مرصعة بالذهب والأحجار الكريمة، عن نسخة خاصة من هاتفى Iphone XS وXS Max واللتان تأتيان مرصعتنا بالماس، حيث تم استخدام ما لا يقل عن 20 قطعة من الماس لتزين واجهة الهاتف الخارجية.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، فقد استغرق تصميم هذه الهواتف نحو 12 يوم عمل، أما فيما يتعلق بالسعر فهو 6390 دولارا لنسخة آيفون XS، و7676 دولارا لنسخة آيفون XS Max، والتى تأتى بذاكرة تخزين 256 جيجا بايت.

وأشار التقرير إلى أن هذه النسخ تم صنعها تكريما لثلاث بطولات رقص روسية كلاسيكية هى "بحيرة البجع، سليبنغ بيوتى، ولا باييدير"، والتى يمثلها البطلات من الباليه" أوديت، Nikiya، وأورورا".