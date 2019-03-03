شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الخدمات الموسيقية فى أمريكا تحقق زيادة فى الإيرادات بنسبة 9.8 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الخدمات الموسيقية المختلفة فى الولايات المتحدة الامريكية زيادة كبيرة فى الإيرادات للعام الثالث على التوالى وفقاً لما ذكرته رابطة التسجيلات الصناعية الامريكية "riaa".

ووفقاً لموقع digitalmusicnews، فقد بلغت الزيادة خلال 2018 حوالى 12% مقارنة بعام 2017 وهو ما يعادل مبلغ 9.8 مليار دولار، بسبب الخدمات الموسقية والتى على رأسها خدمة آبل الموسيقية وأمازون وتايدل وغيرها من الخدمات الأخرى.

وأشارت الرابطة الامريكية إلى أن كثرة إجراء الاشتراك المدفوع المحرك الأكبر لزيادة الإيرادات لصناعة الموسيقى الأمريكية بمبلغ 4.7 ​​مليار دولار ، اى بزيادة 33٪ عن عام 2017.

وبلغ الارتفاع فى عدد الاشتراكات المدفوعة 14.9 مليون اشتراك جديد خلال 2018 لتصبح 50.2 مليون اشتراك بينما كانت 35.3 اشتراك فى 2017، بمعدل زيادة تقريبى 1 مليون اشتراك شهرياً على مدار العام.

أما بالنسبة للإيرادات الواردة من شراء وتحميل المحتوى الموسيقى الرقمى والمادى فقد أشار التقرير إلى أنها بانكماش مستمر حيث انخفضت إلى 1 مليار دولار بعد أن كانت العام الماضى 1.4 مليار دولار.