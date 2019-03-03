كبسولة غير مأهولة في طريقها إلى محطة الفضاء الدولية

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خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 مارس 2019 08:33 صباحاً - أطلقت شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، اليوم السبت، كبسولة غير مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية.

ويأتي هذا الإطلاق في خطوة كبيرة على طريق هدف الشركة لاستئناف إرسال رحلات مأهولة إلى الفضاء انطلاقاً من أراضي الولايات المتحدة هذا العام.

وانطلقت الكبسولة (كرو دراغون)، التي يبلغ طولها 4.9 أمتار، عبر صاروخ من طراز فالكون 9 من مركز كنيدي الفضائي في فلوريدا الساعة 2:49 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (07.49 بتوقيت غرينتش)، وفق ما نشرت وكالة "رويترز".

وقالت "ناسا": "من المتوقع أن يستقبل طاقم المحطة الفضائية المكون من ثلاثة أفراد الكبسولة التي ستحمل إمدادات ومعدات تزن حوالي 181 كيلو غراماً، في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد".

وستجري رائدة الفضاء الأمريكية آن مكلين ورائد الفضاء الكندي ديفيد سانت-جاك اختبارات على الكبسولة، كما سيتفحصان قمرتها خلال وجودها في المحطة لمدة خمسة أيام.

وكانت الوكالة قد منحت شركتي سبيس إكس وبوينغ عقداً بقيمة 6.8 مليارات دولار لصنع أنظمة صواريخ وكبسولات قادرة على المنافسة، ويمكنها نقل رواد الفضاء من الأراضي الأمريكية للمرة الأولى منذ إحالة برنامج المكوك الأمريكي للتقاعد عام 2011.

وتهدف الأنظمة إلى إنهاء اعتماد الولايات المتحدة على الصواريخ الروسية للوصول إلى محطة الفضاء الدولية، وهي مختبر للأبحاث في الفضاء على بعد نحو 402 كيلومتر عن الأرض وتكلف بناؤها مئة مليار دولار. وتكلف رحلة التوصيل الواحدة نحو 80 مليون دولار.

ونشر ماسك صورة على "تويتر" أمس الجمعة من داخل الكبسولة "كرو دراغون"، حيث وُضعت دمية في هيئة رائد فضاء وأطلق عليها اسم "ريبلي"، في إشارة على ما يبدو إلى الشخصية الرئيسية في فيلم الخيال العلمي الشهير "فضائي إليان" للمخرج ريدلي سكوت.

وقالت سبيس إكس: إن "بذلة الفضاء الخاصة بريبلي مزودة بمجسات حول الرأس والرقبة والعمود الفقري لاختبار تأثير الرحلة على الإنسان".