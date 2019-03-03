شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تحدث تطبيقها لمساعدة الأشخاص على معرفة خطوات إصلاح سياراتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت "تسلا" عددا من التحديثات لتطبيق خدمة العملاء التابع لها، ولعل أبرزها أنها تعمل على حل إحدى نقاط الضعف التى يهاجمها العديد من عملائها بسببها، وهى مركز الخدمة.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، ذكرت تسلا أن استثماراتها تتوجه إلى نظام الخدمة، وذلك لضمان توفير الخدمة فى أى مكان فى أى بلد تعمل فيه الشركة.

حيث قامت الشركة بتحديث تطبيق Tesla الخاص بها لتحقيق هذه الغاية، والذى يوضح حالة السيارة التى يتم تقديم الخدمات لها، ويتضمن الإشعارات عندما تكون السيارة جاهزة للإصلاحات ومرات الانتهاء المقدرة بوقت لكل مرحلة.

وقررت الشركة هذا الأمر، لأنه عندما يتمكن العملاء من معرفة المدة التى سيستغرقها الانتهاء من السيارة، فإن الموظفين سيقضون وقتًا أقل فى استخدام الهاتف للسؤال عن حالة السيارة ويدخرون المزيد من الوقت فى إصلاح السيارة.