درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد في محافظات مصر ..والعظمي بالقاهرة 21

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط

على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط...