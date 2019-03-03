"غرفة الإمارات لمقاصة البيانات" تطلق أحدث منتجاتها ضمن حلول الرسائل النصية

أبوظبي - الخليج 365 :

عرضت "غرفة الإمارات لمقاصة البيانات" (EDCH)، إحدى الشركات التابعة لـ "شركة اتصالات للخدمات القابضة"، أحدث منتجاتها ضمن حلول الرسائل النصية اعتماداً على حل (A2P) المتخصص أو بما يسمى "من تطبيق إلى شخص"، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة في برشلونة –أسبانيا.

يوفر منتج "الحماية الذكية" ، SMART PROTECT، لمشغلي شبكات الهواتف المتحركة الأمان الشبكي وضمان العائدات ، فيما يوفرمنتج، "رسائل المؤسسات"، eMessage، حلول رسائل نصية متنوعة للأعمال والشركات.

وصرح بهذه المناسبة أحمد اليتيم ، نائب الرئيس للمبيعات وتطوير الأعمال، قائلاً:"لقد أسهمت جهود غرفة الإمارات لمقاصة البيانات الدائمة والمستمرة، والتزامها الدائم بتعزيز الابتكار من تزويد شركائها من مشغلي الهواتف المتحركة بأحدث حلول الرسائل النصية المتكاملة والمتخصصة، وبما يلبي احتياجاتهم وأعمالهم. فمن خلال حلول الحماية الذكية، أصبح بإمكان العملاء من مشغلي شبكات الهواتف المتحركة التحكم بحركة الرسائل ضمن شبكاتهم بوقتها الحقيقي وبكل أمان".

مضيفاً "فيما ستعمل حلول رسائل الشركات، على مساعدة مشغلي شبكات الهواتف المتحركة على الاستفادة من إمكانيات السوق الهائلة، والوصول إلى قطاعات السوق المستهدفة بمساعدة بعض الحملات التسويقية الفاعلة. اليوم مع حلول الرسائل النصية المتخصصة من ’غرفة الإمارات لمقاصة البيانات‘، أصبح بإمكان العملاء من قطاع الأعمال والشركات الاستفادة من فرص السوق الكامنة وتحويلها إلى مصادر دائمة للإيرادات".

تعمل حلول الحماية الذكية على مراقبة ومتابعة حركة (A2P) من أجل تحقيق الأمان الشبكي والمحافظة على الإيرادات. تدير"غرفة الإمارات لمقاصة البيانات" الرائدة في مجال عملها نظاماً متخصصاً ومتكاملاً للرسائل النصية بدعم ومساعدة فريق من الخبراء، الأمر الذي منحها ميزة تنافسية عن غيرها من الشركات الأخرى العاملة في هذا المجال. توفر حلول الرسائل النصية المتخصصة من "غرفة الإمارات لمقاصة البيانات" نماذج أعمال تجارية مرنة تتناسب مع احتياجات العملاء ومتطلباتهم، وموفرةً عملية اندماج سهلة ومتكاملة مع احتمالات صفرية لانقطاع الشبكة.

فيما ستعمل حلول رسائل المؤسسات، على مساعدة الشركات على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق، والوصول إلى قطاعاتها المستهدفة بدعم الحملات التسويقية الفاعلة. كما تعمل هذه الحلول على تمكين جميع أنواع الشركات من إتمام أعمالها من خلال حلول الشركة الفريدة من نوعها.

اليوم ومع حلول غرفة الإمارات لمقاصة البيانات للرسائل النصية المتخصصة والمتكاملة، أصبح بإمكان الشركات الاستفادة من فرص السوق الكامنة وتحويلها إلى مصادر دائمة للإيرادات، دون أية نفقات رأسمالية أو تكاليف تشغيلية تذكر على إدارة أو صيانة الحلول.

تعتبر "غرفة الإمارات لمقاصة البيانات" التي تم تأسيسها في العام 1994، مزود عالمي لحلول خدمات القيمة المضافة، الموثوق به لدى قطاع الأعمال بشكل عام وشركات الاتصالات بشكل خاص. تعمل "غرفة الإمارات لمقاصة البيانات" - التي تعتبر أول شركة من نوعها في الشرق الأوسط- مع عدد كبير من العملاء العالميين. تعمل الغرفة على تمكين شركات الاتصالات وقطاع الأعمال من تعزيز إيراداتها، وتخفيض التكاليف التشغيلية لأعمالها. كما توفر العديد من الحلول المتكاملة لاسيما تلك المتعلقة بالبيانات والمقاصة المالية، وضمان الإيرادات، ونظام التراسل، وخدمات القيمة المضافة، وشريحة SIM، وخدمات الشريحة الإلكترونية المدمجة eSIM ، وغيرها.