"دبي الذكية" تشارك مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية بـ "قمة جارتنر...

دبي - الخليج 365 :

بمناسبة اليوم العالمي للبيانات المفتوحة ، يشارك وفد من دبي الذكية في "قمة جارتنر للبيانات 2019" والتي تقام في لندن خلال الفترة من 4 وحتى 6 مارس الجاري، وتهدف إلى تسليط الضوء على مستقبل قائم على البيانات والتحليلات التي يمكن للمجتمعات الاعتماد عليها في عمليات اتخاذ القرار وتطوير الأعمال والتنمية.

ويترأس وفد دبي الذكية سعادة يونس آل ناصر ، مساعد مدير عام دبي الذكية والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، كما يضم الوفد 5 أعضاء من "قادة البيانات"، وهم: العميد خالد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، وعاصم محمد الخاجة، مدير إدارة معلومات الموارد البشرية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والدكتور محمد الرضا، مدير إدارة المعلوماتية والصحة الذكية في هيئة الصحة بدبي، وأحمد العمادي، مدير إدارة تقنية المعلومات بالإنابة في بلدية دبي، وخولة الحداد، نائب مدير استراتيجية ومعايير البيانات المؤسسية في هيئة كهرباء ومياه دبي.

ويشارك سعادة يونس آل ناصر خلال القمة في جلسة نقاشية مع مديرين تنفيذيين للبيانات حول أهمية البيانات في المدن الذكية. كما سيحضر وفد دبي الذكية و"قادة البيانات" الحلقات النقاشية المتعلقة بإدارة البيانات وتحليلها، للاطلاع على سبل الاستفادة من البيانات، وآليات توظيف صناع القرار للبيانات لإصدار القرارات السليمة، وبالتالي تسخير البيانات في عمليات تحسين الخدمات والتجارب، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سكان مدينة دبي.

وأكد سعادة يونس آل ناصر، حرص دبي الذكية على المشاركة في الفعاليات العالمية المعنية بقطاع البيانات، لما لها من أهمية في تطوير وصقل خبرات ومعارف فرق "قادة البيانات" في الجهات الحكومية التابعة لإمارة دبي، وفق أفضل المعايير الدولية، حيث تشكل الفعاليات الدولية بهذا القطاع، منصات متكاملة لاستعراض أفضل الممارسات واستراتيجيات المدن الذكية للاستفادة من البيانات على كافة المستويات التنموية.

وأضاف سعادته "حقق “قادة البيانات" خطوات متقدمة في منظومة دبي لجمع وتحليل بيانات الإمارة ضمن مسيرة بناء مستقبل مدينة دبي الذكية، وبفضل العمل المتواصل وجهود التعاون الحثيثة بين مؤسسة بيانات دبي والجهات الحكومية وأبطال البيانات تم تحقيق نتائج مهمة خلال العام الماضي في هذا القطاع، حيث تم جرد 2000 مجموعة بيانات إلى جانب نشر 134 قاعدة بيانات كبيانات مفتوحة، و137 قاعدة بيانات كبيانات مشتركة. ونتوقع تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية خلال العام الجاري".

وتأتي مشاركة دبي الذكية في القمة ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تأهيل فرق عمل متمكنة وقادرة على مواكبة متطلبات التحول الذكي لإمارة دبي، والذي تشكل فيه البيانات ركيزة أساسية لتقديم أفضل التجارب والخدمات للمتعاملين، وأداة مثالية لصنع القرارات واستشراف المستقبل.