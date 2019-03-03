شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تخطط لفتح عشرات من متاجر البقالة بمنتجات أكثر وأسعار أقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت تقارير أن شركة أمازون تخطط لفتح عشرات من متاجر البقالة فى المدن الأمريكية الكبرى بأسعار أقل، والتى ستكون تحت علامات تجارية مختلفة، حيث يتم فتح الموقع الأول فى لوس أنجلوس قبل نهاية هذا العام، كما يتم توقيع عقود تأجير لمتجرين آخرين على الأقل، وفقًا لمصادر من وول ستريت جورنال.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، فإن أمازون يسعى إلى تنمية أعماله المخطط لها من خلال سلاسل محلات البقالة الإقليمية، بينما يجرى محادثات لأماكن فى سان فرانسيسكو وسياتل وشيكاغو وفيلادلفيا وواشنطن.

ويشير التقرير إلى أن العلامة التجارية التى لم يتم الكشف عنها بعد ستقدم اختيار أوسع من المنتجات، والتى لا تحتوى على المواد الحافظة الاصطناعية، والنكهات أو المحليات فقط، كما توفر المتاجر تسوقًا بتكلفة أقل.

كما أنه لدى أمازون بالفعل خدمة توصيل البقالة، وسوف توسع السلسلة المُعلنة من نطاق متاجرها إلى ما وراء متاجر Whole Foods التى تعمل عليها، وليس من الواضح ما إذا كانت المتاجر المخططة ستكون مفيدة ومختلفة أم لا، على الرغم من أن التقرير يشير إلى أنها سوف تركز بقوة على خدمة العملاء وخيارات الاستلام.

ومن المتوقع أن تكون متاجر البقالة أكثر بقليل من نصف حجم "السوبر ماركت" المعتاد، ويمكن للأمازون وضعها فى مراكز التسوق مفتوحة فى الهواء الطلق.