شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير تقنية جديدة للكشف عن بيانات الجنود الأمريكيين المشاركين فى الحروب على مر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت مجموعة من علماء التقنية والذكاء الاصطناعى، خوازمية جديدة تمكن من التعرف على الوجوه، وتكشف أسرار ما يقرب من 4 ملايين صورة تعود إلى الحروب التى شارك فيها الجنود الأمريكيين منذ سنوات التى تم التحفظ عليها فى السجل التاريخى.

استلهم كورت لوثر، وهو أستاذ مساعد فى جامعة فرجينيا للتكنولوجيا فى الولايات المتحدة، لتطوير البرنامج الخاص به والذى يدعى بـ Photo Sleuth أثناء زيارته لمعرض Heinz History Centre الذى يحمل اسم "الحرب الأهلية فى بنسلفانيا" فى بيتسبيرج بولاية بنسلفانيا.

وقال لوثر: "الصور التاريخية يمكن أن تخبرنا كثيرا ليس فقط عن تاريخنا العائلى الخاص والتعرف على السجل التاريخى بشكل أوسع من مجرد القراءة حول الحدث فى كتاب التاريخ".

يسمح مشروع Sleuth الخاص بالحرب الأهلية للمستخدمين بتحميل الصور ووضع علامات عليها من خلال إشارات بصرية وربطها بملفات جنود الحرب الأهلية مع سجلات مفصلة عن التاريخ العسكرى.

وتضمنت قاعدة البيانات المرجعية الأولية لشركة Sleuth أكثر من 15000 من صور الجنود الذين تم تعريفهم فى الحرب الأهلية من مصادر عامة مثل معهد التاريخ العسكرى الأمريكى ومجموعات خاصة أخرى.