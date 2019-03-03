شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق خاصية جديدة تسهل استخدام تطبيق Excel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت شركة مايكروسوفت ميزة جديدة لمستخدميها تعطى لهم القدرة على التقاط صورة لجدول البيانات المطبوع، وتحويلها إلى جدول قابل للتعديل بالكامل فى تطبيق Excel لنظامى التشغيل iOS وأندرويد.

ووفقاً لموقع fonearena التقنى الهندى ففى الوقت الحالى يتم طرح التطبيق على أندرويد وسيتم طرحه تدريجيًا على iOS، فيما تستخدم مايكروسوفت الذكاء الاصطناعى لهذه الميزة، مع التعرف على الصور وهذا يلغى الحاجة إلى إدخال البيانات الورقية يدويًا، وستكون الميزة متاحة لمستخدمى Microsoft 365.

ويوفر تطبيق FastTrack لأحدث تطبيقات سطح المكتب من مايكروسوفت خدمة توافق التطبيقات لنظامى التشغيل Windows 10 وOffice 365 ProPlus.

يذكر أن شركة Microsoft تسعى من جديد لمنافسة نظام تشغيل جوجل لأجهزة الكمبيوتر Chrome OS، وذلك من خلال إطلاق نظام التشغيل "ويندوز لايت" الذى يأتى بحجم أصغر وواجهة مستخدم واضحة وسلسة للمستخدمين.