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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: براكين وقراصنة.. تعرف على تفاصيل لعبة فورت نايت الموسم 8 الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدر أحدث موسم من فورت نايت وهو الموسم الثامن، الذى عمل على إدخال منطقة بركان جديدة كبيرة، بالإضافة إلى مجموعة من المواقع والسمات تحت عنوان القراصنة.
فورت نايت
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية من تفاصيل جديدة عن اللعبة، يبدأ الموسم الثامن مع وصول بركان عملاق فى شمال شرق الجزيرة، يقذف الحمم على طول قنوات كبيرة مختلفة.
وهذه الأطباق السائلة النارية تلحق الضرر باللاعبين الذين يتدخلون فيها ويجعلونها ترتد، مما يتيح خطرًا بيئيًا جديدًا.
وهناك أيضا العديد من الفتحات الحرارية حول الجبل، وفى فم البركان نفسه، والتى تسبب لارتفاع لاعبين فى الهواء مما يسمح بالنزول السريع.
وفى مكان قريب، تتميز منطقة Lazy Lagoon الجديدة بحديقة واسعة تنتشر فيها الجزر وسفينة قرصنة يمكن استكشافها.
فورت نايت
ويوجد بالشرق مجمع معابد مستوحى من الأزتك، يتشبث بجانبى البركان، ويعرض بعض الممرات للمضى في طريقه للوصول إلى غرف الكنز.
ويعد هذا الموسم الجديد بمثابة تحديث كبير مع الكثير من ميزات وإمكانيات اللعب الجديدة وعناصر القصة المثيرة للاهتمام، ولكن مع زيادة المنافسة من Apex Legends، التي تضم بالفعل 25 مليون لاعب ، سيكون على Epic Games أن تواصل خط إنتاجها المعاقب من الإضافات والتعديلات.
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