تكنولوجيا: براكين وقراصنة.. تعرف على تفاصيل لعبة فورت نايت الموسم 8 الجديد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدر أحدث موسم من فورت نايت وهو الموسم الثامن، الذى عمل على إدخال منطقة بركان جديدة كبيرة، بالإضافة إلى مجموعة من المواقع والسمات تحت عنوان القراصنة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية من تفاصيل جديدة عن اللعبة، يبدأ الموسم الثامن مع وصول بركان عملاق فى شمال شرق الجزيرة، يقذف الحمم على طول قنوات كبيرة مختلفة.

وهذه الأطباق السائلة النارية تلحق الضرر باللاعبين الذين يتدخلون فيها ويجعلونها ترتد، مما يتيح خطرًا بيئيًا جديدًا.

وهناك أيضا العديد من الفتحات الحرارية حول الجبل، وفى فم البركان نفسه، والتى تسبب لارتفاع لاعبين فى الهواء مما يسمح بالنزول السريع.

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وفى مكان قريب، تتميز منطقة Lazy Lagoon الجديدة بحديقة واسعة تنتشر فيها الجزر وسفينة قرصنة يمكن استكشافها.