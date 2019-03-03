شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد 10 سنوات.. العثور على الكوكب التاسع سيصبح ممكنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - درس باحثون من جامعة ميتشيغان بعض الأدلة حول الكواكب، والتى انتهت بادعائهم بأنه يمكن العثور على الكوكب التاسع فى فترة من 10 إلى 15 سنة مقبلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، قال مايك براون، الباحث المشارك بالدراسة: "على الرغم من أن هذا التحليل لا يقول أى شيء بشكل مباشر حول ما إذا كان الكوكب تسعة موجود، فإنه يشير إلى أن الفرضية تستند إلى أساس متين".

ويقترح أعضاء الفريق أنه خلال هذه السنوات، سنتمكن إما من العثور على الكوكب التاسع أو الحصول على بيانات كافية لاستبعاد الفكرة.

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وقال فريد آدمز، أحد المشاركين أيضا فى الدراسة، "إنه مع خصائصه المقترحة، أن يكون خافتا جدا فى السماء، ونظرًا لأننا لا نعرف مكانه بالضبط، يجب مسح السماء بأكملها، أو على الأقل أجزاء كبيرة منها، من أجل العثور على الكوكب".

وأضاف "اعتقد أنه بحلول عام 2030، سنرى ذلك أو سيكون لدينا فكرة أفضل عن مكان وجوده".

يأمل الفريق أنه إذا تم العثور على الكوكب التاسع، يمكن أن يساعد على حل العديد من أسرار النظام الشمسى لدينا.

وأكدت جولييت بيكر، وهى أحد أعضاء الفريق، أن وجود الكوكب التاسع سيجيب بشكل جميل ومتسق على العديد من الأسئلة المفتوحة التى تبدو غير مرتبطة حول النظام الشمسى، مضيفة "اتطلع إلى اليوم الذى نراه أو نستبعده حتى نتمكن من الإجابة بشكل قاطع على هذه الأسئلة".