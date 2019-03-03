شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة "Workplace " من فيس بوك تصل إلى 2 مليون مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منصة فيس بوك أن شبكتها الاجتماعية لقطاع الأعمال "Workplace التى تعتبر المنافس القوى لخدمة سلاك وغيرها من تطبيقات إدارة فرق العمل، تجاوزت حاليا 2 مليون مشترك مدفوع، وذلك خلال أول إحصائية رسمية تنشرها الشركة، وذلك وفقا لما نشرته فيس بوك عبر موقع "Workplace " الرسمي.

فيما كان آخر رقم شاركته فيس بوك عن هذه الخدمة قبل عامين، والتى أوضحت خلاله أنها تمتلك 30 ألف شركة تعتمد تطبيقها Workplace لتواصل موظفيها مع بعضهم البعض، وبالنظر إلى هذه الأرقام وبعض الأرقام من منافسيها نجد أن خدمة "سلاك" لديها 10 مليون مشترك نشط يومياً و3 ملايين مشترك مدفوع، وخدمة مايكروسوفت Teams لديها 329 ألف شركة تعتمد عليها.

يذكر أن Workplace هى خدمة من فيس بوك تمتلك بعض عناصر الشبكة الاجتماعية مثل البث المباشر والإعجابات وآخر الأخبار، لكنها تتميز بتوجهها لعالم الأعمال والشركات وتواصل الموظفين مع بعضهم البعض، كما أنها تتكامل مع الخدمات السحابية مثل Google Cloud وSalesforce وHubSpot.