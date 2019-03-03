كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “SmartCup” كوب ذكي يعد مشروبك المفضل تلقائيا

متابعة-سنيار: ابتكرت شركة Wisekettle جهاز SmartCup جديد قادر على تحضير مشروبك المثالي تلقائيًا بفضل تقنية الإعداد المتكاملة.

يمكن استخدام SmartCup للقهوة أو الشاي أو حتى حليب الأطفال.

“Smartcup هو جهاز مبتكر يجعل إعداد القهوة والشاي وحليب الأطفال عملية سهلة وصحية، فهو يقوم بغلي وتبريد السوائل، والحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة؛ وكذلك تحضير القهوة والشاي والمشروبات الأخرى في وضع مستقل.

تقدم SmartCup كل هذه الميزات دون أي خسارة في الذوق أو الفوائد الصحية للمشروبات.

تم إطلاق SmartCup عبر Kickstarter هذا الأسبوع، وتبدأ التعهدات من 99 دولارًا، ومن المتوقع أن يبدأ الشحن العالمي في شهر نوفمبر 2019.