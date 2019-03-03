شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تخفض أسعار السيارات وتتحول للبيع عبر الإنترنت بعد غلق متاجرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت شركة "تسلا" معظم متاجرها لخفض التكاليف، وهو الأمر الذى من شأنه تخفيض سعر سيارتها من طراز 3 إلى 35 ألف دولار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقال إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات والتكنولوجيا الكهربائية، إن التحول إلى البيع عبر الإنترنت كان ضروريا لجعله من الناحية المالية لخفض سعر البيع الحالى البالغ 42900 دولار.

وقال موسك "هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق وفرة لهذه السيارة وتكون مستدامة مالياً".

وتسعى شركة مسك إلى خفض سعر الطراز 3 من Tesla من أجل جذب المزيد من المستهلكين وزيادة المبيعات التي تحتاجها شركة وادى السيلكون للاستمرار.

وسوف تغلق تسلا العديد من متاجرها ولكن تترك بعضها مفتوحًا كمعارض أو "مراكز معلومات" في المناطق المزدحمة.

وتمتلك الشركة 378 متجرًا ومواقع خدمة حول العالم، وسيُمكن تغيير المبيعات عبر الإنترنت لشركة تسلا من تخفيض أسعار جميع السيارات بنسبة 6٪ ، في المتوسط، بما في ذلك طرازها S و X.

وبالنسبة لأولئك السائقين الذين قد يكونون بعيدين للغاية عن المتجر، سيكونون قادرين على الشراء عبر الإنترنت، ولكن سيضطر المشترون إلى الانتظار لمدة أطول مما يفعلون عند التسوق في أمازون.

وجاء قرار إغلاق المتاجر على رأس قرار بخفض حوالي 7 ٪ من القوى العاملة في تسلا، الذى أعلن عنه في يناير.