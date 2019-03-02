كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “WESN Allman” سكين جيب يومي بسعر 75 دولار
متابعة-سنيار: “WESN Allman” هو عبارة عن سكين جيب جديد للاستخدام اليومي، أنشأه المصمم بيلي تشستر، وهو مجهز بمقبض 2.75 بوصة ومقبض 3.5 بوصة.
سكين “WESN Allman” قابل للطي، خفيف الوزن، وهو متاح في خيارات G10 و titanium.
وقال المصمم أن “WESN Allman”، أن السكين عملية، وتغني المستخدم عن أي أدوات أخرى، كما أنها مصنوعة من أجود المواد في العالم.
“WESN Allman” متاح للدعم على موقع Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 75 دولارا، وهو يأتي في نسختين، G10، والتيتانيوم، ومن المتوقع أن يتم شحنه إلى جميع أنحاء العالم خلال شهر يوليو 2019.
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