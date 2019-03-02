شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OneWeb تنافس ناسا وسبيس إكس فى إطلاق الصورايخ للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة One web أن الأقمار الصناعية التى أطلقتها مؤخراً إلى الفضاء من أجل نشر الإنترنت فى مختلف أرجاء العالم خاصة المناطق النائية، أرسلت إشارات للأرض وتم الاتصال بها، مما يشير إلى نجاح العملية، وهو ما أكده رئيس الشركة، مشيرا إلى أن الـ6 أقمار التى أطلقتها الشركة تعمل بنجاح.

ووفقا لما نشرته وكالة "تاس" الروسية، فكانت شركة "OneWeb" قد أطلقت الخميس الماضى صاروخ من طراز "سويوز-إس تى- بى" الروسى من قاعدة "كورو" الفضائية الأوروبية فى إقليم جويانا الفرنسية، وتمكن من الوصول إلى المدار المنخفض للأرض بعد مرور ساعة و23 دقيقة من إطلاقه.

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد وقعت فى يونيو 2015 مع شركة "OneWeb" البريطانية، اتفاقية إطلاق 672 قمرا صناعيا إلى المدار الأرض المنخفض من قواعد: "كورو" الأوروبية، و"بايكونور" و"فوستوتشنى" الروسيتين.