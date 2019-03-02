Xiaomi Mi9 المواصفات و المميزات و السعر بشكل رسمي

Xiaomi Mi9. هاتف جديد من شركة Xiaomi قد اعلنت عنه اليوم بشكل رسمي في الصين اولاً. و سيتم الإعلان عنه في كل انحاء العالم يوم 24 من شهر فبراير ضمن فعاليات MWC 2019. مؤتمر الهواتف السنوي. و لكن بما انه تم الإعلان عن الجهاز بشكل رسمي فالمواصفات و المميزات لن تختلف في انحاء العالم بأي شكل اياً كان. الهاتف الجديد يحمل مميزات تستحق الإنتباه. و مواصفات جديدة ايضاً. و قد سبق و تحدثنا عن الهاتف من قبل قبل إصداره الرسمي. و الآن وقت الحديث عنه بعد الإصدار الرسمي

مواصفات Xiaomi Mi9

شاشة بحجم 6.39 بوصة و بدقة 1080p من نوع Super Amoled

معالج Qualcomm snapdragon 855 ثماني النواة

ذاكرة داخلية 64GB او 128GB

ذاكرة وصول عشوائي 6GB او 8GB

كاميرا خلفية ثلاثية

العدسة الأساسية بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8

العدسة الثانية بدقة 16MP بفتحة عدسة f/2.2 بزاويا واسعة تصل الى 117 درجة

العدسة الثالثة بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2 و هي عدسة Telephoto للتقريب البصري

العدسة الأساسية بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8 العدسة الثانية بدقة 16MP بفتحة عدسة f/2.2 بزاويا واسعة تصل الى 117 درجة العدسة الثالثة بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2 و هي عدسة Telephoto للتقريب البصري كاميرا امامية وحيدة بدقة 20MP و فتحة عدسة f/2.0

بطارية 3300mah تدعم الشحن السريع

مميزات Xiaomi Mi9

من ناحية الـHardware

اداء اقوى ما يكون

هاتف Xiaomi الجديد يأتي بالمعالج الجبار snapdragon 855. ما يستحق ان نطلق عليه اقوى معالج لهاتف ذكي الآن. المعالج ثماني النواة يأتي بـ4 انوية بسرعة 2.84GHz. تستخدم في الأداء العال و الألعاب. الـ4 انوية الباقية بسرعة 1.84GHz. و هي للإستخدام الطبيعي غير العال. بالإضافة لكون المعالج مصنع بدقة تصنيع 7 نانو متر مما يعني وجود اداء عال للغاية مع عمر بطارية جيد و مناسب للأداء بل قد يكون افضل.

كاميرا ثلاثية ممتازة

تركيبة الكاميرات الثلاثية الخاصة بالجهاز ستتيح لك التقاط صور رائعة و جميلة جداً بإستخدام الكاميرات. العدسة الأساسية بدقة 48MP ستعطيك صوراً ذات دقة عالية. و بوضوح و Sharpness قوية. الكاميرا الواسعة ستعطيك صوراً لمشاهد افضل. كأن تلتقط صوراً جماعية مع اصدقائك. او تلتقط صورة لمنظر طبيعي تحب ان تحتفظ بصورة له. و الكاميرا الخاصة بالتقريب البصري تعطيك X2 Zoom بدون اي فقدان في الجودة. تركيبة الكاميرات متكاملة و جيدة جداً للإستعمال.

من ناحية التصميم

الألوان المميزة

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الشكل الجمالي من الأمور المهمة للغاية. و كانت هذه فكرة Xiaomi في جهاز Xiaomi Mi9. فهي لم تلجأ للألوان الثابتة المملة في التصميم بل لجأت للألوان المتدرجة. التي تعطيك اكثر من درجة. و اكثر من شكل عند تحريك الضوء الساقط على ظهر الهاتف. فجميع الوان الهاتف تعطيك شكلاً لقوس قزح عند تغير درجة سقوط الضوء عليه. منظر جمالي ممتاز للهاتف. و يصنف للهاتف بأنه ميزة خاصة به.

تصميم زجاجي متين

الزجاج هو زجاج. و الزجاج ينكسر. لكن هاتف Mi 9 يحاول حل هذه المشكلة. استعمال طبقات الحماية هو افضل اختيار يمكن التفكير فيه عند تركيب الهاتف و تصميم الهاتف من الزجاج بشكل شبه كامل كما الحال في اغلب الأجهزة الآن. خاصة الأجهزة الرائدة. تستعمل شاومي طبقات حماية Corning Gorilla Glass 6 الجديدة في هاتفها الجديد. طبقات الحماية تعطي مقاومة عالية ضد الخدوش و السقطات. مما يضيف متانة عالية لزجاج الهاتف

مميزات اخرى

البصمة تقع تحت الشاشة

الشاشة تدعم HDR10

الهاتف يدعم الشحن السريع يقدرة 27 وات

عيوب Xiaomi Mi9

لا يوجد منفذ ذاكرة خارجي

لا يوجد مدخل سماعات 3.5mm

تصميم الهاتف قديم بعض الشئ

التسعير

سعر الهاتف في الصين يعادل حوالي 10 الاف جنيه مصري فقط. تسعير مبدأي جيد. بسعر 10 الاف فلا منافس قريب اقوى من هاتف Mi9 حتى الآن. يمكن ان يكون لجهاز S10 رأي آخر. و لكن جهاز Mi9 بالفعل يحقق معادلة صعبة عن طريق السعر الجيد. بالإضافة الى العتاد القوي و المميز حتى الآن. هات Mi9 منافس جيد و عند توافره في السوق بشكل رسمي فإنه سيحقق مبيعات عالية بسبب التسعير الممتاز. و هو خيار مثالي للشراء