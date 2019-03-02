المواصفات الرسمية لهاتف Galaxy S10 مع سعره

أخيراً قررت سامسونج الكشف رسمياً عن Galaxy S10 في حدثها اليوم بسان فرانسيسكو لتنهي بذلك طوفان الإشاعات والتسريبات التي كانت ظهرت عن الهاتف وعن مواصفاته المختلفة .

ولكن وبدلاً من أن تعلن عن هاتف واحد فقط في عائلة Galaxy S10 قررت أن تعلن عن ثلاثة هواتف مختلفة مع نسخة 5G و هاتف قابل للطي لتكون بذلك أول شركة تعلن عن هاتف من هذا الشكل الجديد الذي قد نراه منتشراً في السنين القادمة ، بالطبع سنفرد مقال مخصص للحديث عن كل نسخة من عائلة Galaxy S10 ولكن دعونا اليوم نتحدث عن النسخة العادية من الهاتف أو النسخة المتوسطة منه .

تصميم الهاتف :

للعام الخامس على التوالي تعتمد سامسونج على خامات ذات جودة عالية – وبالطبع سعر عالي – لتضيف لهاتفها ملمس وإحساس Premium كما يقال .

مزيج كبير بين الألمونيوم والزجاج الامع الذي يغطي وجه الهاتف وظهره مع حواف من الألمونيوم اللامع ليعطي للجهاز مظهراً جذاباً وإحساس بأن الهاتف فعلاً رائد و Premium ، تستخدم الشركة نفس لغة التصميم التي إستخدمتها مع هاتف Galaxy S6 ولكن تعطيك هذه المرة إحساساً بأن التصميم قد بلغ ذروة جماله .

شاشة الهاتف تغطي اكثر من 93% من وجهه مع وجود قطع صغير أو حفرة أو Punch Hole للكاميرا الأمامية ، كما تخلت الشركة عن مستشعر البصمة الذي يقع في الخلف ليصبح تحت الشاشة ومزود بتقنية Ultrasonic ، وهو مختلف تماماً عن المستشعر البصري الموجود في الجيل السابق من البصمة تحت الشاشة مثل Oneplus 6t .

يأتي الهاتف بعدة ألوان أيضاً فهناك :

اللون الأبيض Prism White

اللون الاسود Prism Black

اللون الأخضر Prism Green – سيكون حصري للنسخ العالمية –

اللون الأزرق Prism Blue

اللون الأصفر Canary Yellow

اللون الوردي Flamingo Pink

العتاد والمميزات :

أهم المميزات التي ستلمها بيدك والتي تعتبر فريدة من نوعها وخاصة بعائلة Galaxy هي كالتالي :

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منفذ 3.5mm للسماعات الخارجية

مكان لتركيب MicroSD

سماعات Stereo أخيراً

منفذ USB – C

مقاومة IP68 للمياه

زر خاص بمساعد Bixby

أما من ناحية العتاد فإن على رأسه وأهمه هي الشاشة الجديدة من سامسونج والتي تدعى Infinity-O من نوع AMOLED بحجم6.1 بوصة ودقة QHD+ وهي تدعم HDR10+ وبالنسبة لي شخصياً فإن هذه النقطة هي الأهم على الإطلاق ، فدعم الشاشة لتقنية HDR 10+ يعني أننا سنرى ألواناً سوداء بحق ومعظم الألوان المختلفة ستكون باهرة وواضحة للغاية ولكن بالطبع سننتظر لنرى الصورة النهاية للشاشة عندما تصدر .

أما عن باقي المواصفات التقنية فهي كالتالي :

معالج Snapdragon 855 في الولايات المتحدة ومعالج Exynos في النسخ العالمية

ذواكر وصول عشوائي RAM بحجم 8GB وذاكرة تخزين داخلي بحجم 128GB أو 512GB

ثلاث كاميرات وسنتحدث عنها بشكل مفصل في الأسفل

كاميرا أمامية واحدة

بطارية بحجم 3400 ملي امبير

إتصال WIFI 6 الذي من المفترض أن يكون أسرع بكثير من الإتصالات القديمة

نظام Android Pie معدل بواجهة OneUI

Bixby 2.0

الكاميرا :

يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الخلف هي بالترتيب كاميرا أساسية بمستشعر 12MP وزاوية رؤية 77 درجة وكاميرا Telephoto بحجم مستشعر 12MP وزاوية رؤية 45 درجة وكاميرا ثالثة بمستشعر 16MP وزاوية رؤية 123 درجة وهي العدسة الواسعة .

في الأمام يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بمستشعر بحجم 10MP مزودة بمثبت بصري والقدرة على تصوير الفيديو بدقة 4K ، الميزة الأساسية لكاميرات سامسونج دائماً ما تكون الألوان قبل أي شيء آخر ، بالطبع العتاد متميز كالعادة ولكن ما سيضف عليه تميز أكثر هو معالج الصور الخاص بسامسونج .

سعر الهاتف :

من المفترض أن يتوافر الهاتف في بداية شهر مارس بسعر عالمي مقارب لـ 900$ تقريباً أي ما يعادل 15 ألف جنيه مصري أو 3375 ريال سعودي أو 3305 درهم إماراتي .