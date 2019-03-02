مواصفات Galaxy S10e التقنية وسعره

هاتف Galaxy S10e هو أول مرة تقدم سامسونج هاتفاً مصغراً من هاتفها الرائد في نفس الوقت ، حجم أصغر يقدم نفس الأداء وبعض من المميزات الرائدة وبسعر مخفض بالطبع .

هناك وقت كان هناك الكثير من الإشاعات والتسريبات عن هذا الهاتف لدرجة أن وجوده أصبح مشكوكاً فيه ولكن اليوم لا مجال للشك لا في وجود الهاتف ولا حتى في مواصفاته ويمكننا الحديث عنه بشكل واقعي وتحليله بشكل واقعي .

تصميم الهاتف :

مثل شقيقه الكبيرين يأتي الهاتف بشاشة Infinity-O AMOLED display التي تعتبر أفضل ما قدمت سامسونج حتى اليوم وبالطبع حفرة أو ثقب لوضع الكاميرا الأمامية وهي في الزاوية اليمنى العليا .

حجم الشاشة هو 5.8 بوصة وتفتقر إلى الجوانب المنحنية الموجودة في شقيقيه الكبيرين وتدعم تقنية الـ HDR ولكن بشكل أضعف قليلاً من ذلك الدعم الموجود في الـ S10 أو الـ S1+ ودقة عرض 1440×2960 ومغطاة بطبقة Gorilla Glass 6 المقاومة للخدوش .

المميزات والكاميرا :

يفتقر الجهاز إلى مستشعر البصمة الموجود تحت الشاشة وتم إستبداله بمستشعر بصمة مكان زر التشغيل أو مدمج معه إن صح التعبير ، لا يمكننا أن نقول أن هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها هذا المستشعر المدمج بزر التشغيل ولكن كلما رأيناه أثار ضجة كبيرة ، ربما يكون هنا مبرراً كون الهاتف أصغر قليلاً في الحجم ولكن كنت سأفضل لو تركوا مستشعر البصمة في مكانه بالخلف .

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في خلف الجهاز يمكنك رؤية الكاميرا الثنائية المزود بها الهاتف ولا شيء مبهر فيها فالعدسة الاساسية هي بمستشعر بحجم ب12MP كما تدعم فتحتين لدخول الضوء واحدة بحجم 1.8 والثانية بحجم 2.4 والعدسة الواسعة بمستشعر 16MP .

في الأمام ستجد الكاميرا الأمامية المعتادة والموجودة في باقي العائلة وهي بمستشعر 10MP .

المواصفات التقنية :

جاء الهاتف بهذه المواصفات التقنية الجديدة وهي كالتالي :

معالج Snapdragon 855 في الولايات المتحدة أو Exynos في النسخ العالمية

شاشة بحجم 5.8 بوصة بدون حواف منحنية

ذاكرة عشوائية 6Gb مع مساحة تخزين 128GB أو 8GB مع مساحة تخزينية 256GB.

فتحة لإضافة MicroSD

فتحة 3.5mm لتوصيل السماعات الخارجية

بطارية بحجم 3100 ملي امبير

مستشعر البصمة في الجانب

منفذ توصيل USB -C

WIFI 6

NFC

سعر الهاتف :

يأتي الهاتف بسعر 750 دولار عالميا ً وسيكون متوافراً من بداية الشهر .