Nokia 8.1 المواصفات المميزات و العيوب مع التسعير

Nokia 8.1 او المعروف في الصين بإسم Nokia X7. هاتف قوي جديد من Nokia. يعتبر 8.1 اول هواتف نوكيا التي تستحق تسعيرها في الفئة المتوسطة بشكل جدي للغاية. الهاتف الذي تم الإعلان عنه عالمياً في اواخر عام 2018. تحديداً في شهر سبتمبر من عام 2018 هو جهاز يستحق الإهتمام بشدة. لأن الهاتف برغم انه قد يبدو جهازاً عادياً. الا ان الهاتف يحمل من المميزات ما يجعله جاهزاً لينافس في تسعيره الخاص. لماذا الإهتمام بجهاز Nokia 8.1 ؟ فقط تابع هذا الموضوع. لتعرف ما المميز بشدة في الهاتف

مواصفات Nokia 8.1

شاشة نوعها IPS LCD بحجم 6.18 بوصة و بدقة 1080×2280

معالج Snapdragon 710 ثماني النواة

ذاكرة تخزين 64GB للنسخة العالمية

ذاكرة وصول عشوائي 4GB

كاميرا خلفية مزدوجة

العدسة الأساسية بمستشعر 12MP و فتحة f/1.8 مزودة بـOIS

العدسة الثانوية بمستشعر 13MP

العدسة الأساسية بمستشعر 12MP و فتحة f/1.8 مزودة بـOIS العدسة الثانوية بمستشعر 13MP كاميرا أمامية بمستشعر 20MP و فتحة عدسة f/2.0

بطارية 3500mah داعمة للشحن السريع

مميزات Nokia 8.1

متانة عالية و مميزة للهاتف

يأتي بناء الجهاز من ظهر و شاشة من الزجاج. بالإضافة لوجود إطار من الألمونيوم. التصميم الزجاجي بالكامل لا تجده الا في الهواتف الغالية كهواتف S9 و Note 9 من شركة Samsung. او هواتف Mate 20 من شركة Huawei. الزجاج كمادة يعطي للهاتف إحساساً بالتميز و بالتفكير فيه بأنه هاتف عال و راق. بالإضافة الى ان شركة Nokia لازالت تتمتع بمتانة عالية في هواتفها فمن الصعب مثلا انثناء الهاتف. و من الصعب ان ينكسر الهاتف ايضاً. لذلك فالهاتف قطعة متينة لتستعملها

اداء اقوى من السعر

هاتف Nokia 8.1 يأتي بمعالج Snapdragon 710 الجديد. الهاتف ثماني النواة الذي يأتي بنواتين للأداء العال بسرعة 2.2GHz. و التي ستساعدان على الألعاب و المهمات الثقيلة لتأدية المهمة بسهولة. بالإضافة الى 6 انوية للأداء المتوسط او العادي و بسرعة 1.7GHz. بالإضافة الى معالج الرسوميات Adreno 616. و الذي سيساعد على اللعب بشكل جيد على الهاتف. المعالج بدقة تصنيع 10nm التي ستساعد على وجود اداء عال مع الإحتفاظ بعمر البطارية

OIS

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و لأول مرة في الفئة المتوسطة تجد كاميرات تدعم التثبيت البصري. ميزة تحتاجها كل هواتف الفئة المتوسطة بلا استثناء و اخيراً اصبحت متوفرة في هذه الفئة. الـOIS سيساعدك على التقاط صور ثابتة و واضحة بدون اي اهتزازات. بدون اي ضرر على تثبيت الصورة. مهما كانت حالة حركتك. سواء كنت تتحرك بسرعة كأن تكون مسافراً مثلاً. الـOIS ميزة غير موجودة في اي كاميرا يمكن ان تقابلها في الفئة المتوسطة. و وجودها في جهاز مثل Nokia 8.1 يعطي لهذا الجهاز ميزة زائدة عن باقي الأجهزة. و يتوقع ان يكون اداء الكاميرا ممتازاً بسبب ذلك.

مميزات اخرى

دعم البطارية للشحن السريع بقدرة 18 وات

الكاميرات بتقنيات Zeiss Optics الشهيرة

دعم منفذ ذاكرة خارجي حتى 400GB

وجود مدخل 3.5mm

الجهاز بنظام تحديثات Android one

عيوب Nokia 8.1

قد ينكسر

على الرغم من كون اجهزة Nokia و بالطبع Nokia 8.1 ليس استثناء اجهزة متينة للغاية الا ان الظهر الزجاجي للهاتف قد ينكسر. الزجاج في كل حال زجاج و الزجاج ضعيف عند الصدمات القوية للغاية. يمكن ان يتحمل الجهاز صدمات كثيرة و لكن ليس طول الوقت فهناك صدمة ستكسر الظهر الزجاجي للهاتف مسببة ما قد لا يحبه البعض. الأجهزة الزجاجية كلها تعاني من نفس المشكلة فهذه هي عيوب الإحساس الراق للاجهزة الغالية. قد قلت بأن الجهاز متين و هو بالفعل متين. لكن الزجاج ينكسر. و هذا لا يتغير بسهولة.

تصميم الشاشة

الشاشة تأتي بأبعاد 19:9 و هي ابعاد جديدة لتقليل الحواف كما ينبغي. لكن حواف الجهاز العلوية و السفلية ليست جيدة بما فيه الكفاية. الحافة السفلية كبيرة بعض الشئ ليس بدرجة كبيرة لكنها تلغي احساس التماثل في الهاتف و هو ما قد لا يحبه البعض. و من الأعلى القطع في الشاشة الـNotch. كبيرة للغاية و بلا سبب. هي كاميرا واحدة امامية لا يوجد كاميرات اضافية. لا فلاش امامي. لا كاميرا اضافية لتأمين الهاتف بإستعمال شكل الوجه. القطع في الشاشة بالحجم الكبير ليس شيئاً جيداً نهائياً بل هو اسوأ ما يكون. غير انك لا يمكن ان تتمتع بمحتوى كامل بسبب هذا القطع. فهو عيب قوي في الجهاز

التسعير

سعر الهاتف 6479 جنيه مصري فقط. التسعير جيد على المواصفات بشكل عادل. اداء قوي و متانة عالية. كاميرات جيدة مع مثبت بصري. و لكن الهاتف يصطدم بهاتف Pocophone و الذي قد سبق و تحدثنا عن اذا كان يستحق الشراء ام لا. الـPoco يتفوق في نواح عدة اهمها الأداء. لأن الـPoco يأتي بمعالج Snapdragon 845 الرائد على عكس Nokia 8.1 بمعالج Snapdragon 710. او 6GB من ذاكرة الوصول العشوائي في Poco مقابل 4GB في Nokia. التسعير جيد لهاتف نوكيا. لكن الـPoco يسيطر على هذه الفئة. و لو ان جهاز pocophone غير متوفر بشكل كبير. فاذا كنت تبحث عن هاتف جيد و لا تجد pocophone فعندك خيار آخر مثالي و هو Nokia 8.1