Galaxy Fold الهاتف القابل للطي قادم من المستقبل

Galaxy Fold هاتف شركة Samsung الجديد. الهاتف القادم من المستقبل فعلاً. في يوم 20 من شهر فبراير عام 2019 كان مؤتمر Samsung المسمى Unpacked 2019. ضمن فعاليات مؤتمر MWC لعام 2019. استغلت Samsung الحدث بطريقة عالية للغاية و اعلنت عن العديد من الهواتف المميزة و التي تسترعي الإنتباه. بداية من هواتف S10 بالمواصفات الرائدة و المميزات العالية وصولاً الى الهاتف الجديد القابل للطي Galaxy Fold. الهاتف الذي يعد ثورة تكنولوجية و لمحة من المستقبل. المستقبل الذي كان بعيداً صار الآن اقرب بسبب هذا الهاتف. فدعنا نتحدث عنه قليلاً.

مواصفات Galaxy Fold

معالجة Qualcomm snapdragon 855 ثماني النواة

ذاكرة تخزين داخلي 512GB

ذاكرة وصول عشوائي 12GB

شاشتين

الشاشة الأولى صغيرة بحجم 4.6 بوصة بدقة HD+ بنسبة ابعاد 21:9 من نوع Super Amoled

الشاشة الثانية قابلة للطي بحجم 7.3 بوصة بدقة 1536×2152 بنسبة ابعاد 16:10 من نوع Dynamic Amoled

الشاشة الأولى صغيرة بحجم 4.6 بوصة بدقة HD+ بنسبة ابعاد 21:9 من نوع Super Amoled الشاشة الثانية قابلة للطي بحجم 7.3 بوصة بدقة 1536×2152 بنسبة ابعاد 16:10 من نوع Dynamic Amoled كاميرا ثلاثية خلفية

الأولى بعدسة واسعة بدقة 12MP و فتحة عدسة متغيرة f/1.5 و f/2.4

الثانية بعدسة واسعة للغاية Ultra Wide بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.2

الثالثة بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.4 و هي عدسة للتقريب البصري

الأولى بعدسة واسعة بدقة 12MP و فتحة عدسة متغيرة f/1.5 و f/2.4 الثانية بعدسة واسعة للغاية Ultra Wide بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.2 الثالثة بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.4 و هي عدسة للتقريب البصري كاميرا ثانوية مزدوجة

الأولى بدقة 10MP و فتحة عدسة f/2.2

الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/1.8 تستخدم في عزل الخلفية

الأولى بدقة 10MP و فتحة عدسة f/2.2 الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/1.8 تستخدم في عزل الخلفية كاميرا وحيدة في الجزء الأمامي للشاشة الصغيرة بدقة 10MP و فتحة عدسة f/2.2

بطارية بحجم 4300mah تدعم الشحن السريع

نظام Android 9.0 Pie بواجهة OneUI

مميزات Galaxy Fold

شاشة قابلة للطي

و اخيراً من فترة طويلة للغاية اعلنت Samsung عن هذا الهاتف. انتظرنا الهاتف القابل للطي منذ فترة طويلة و الآن قد اعلن عنه. الهاتف القابل للطي يعد تقنية جديدة و مميزة للغاية. بل هو تقنية مستقبلية لم نرى عنها غير التسريبات و التوقعات منذ فترة طويلة للغاية. و الآن هو هنا. الهاتف يحتوي على شاشتين. الأولى في الأمام و تسمى الـCover Screen. و هي شاشة صغيرة الحجم بحجم 4.6 بوصة فقط و دقة HD+. الشاشة الثانية و القابلة للطي هي بحجم كبير بحجم 7.3 بوصة و دقة 1536×2152. هاتف و جهاز لوحي بنفس الوقت. تستطيع استعمال اي من الشاشتين وقتما تحب. بل انك عندما تقوم بالتحويل لأي شاشة من الثانية سيظهر التطبيق الذي كنت تستعمله بدون مشاكل. اي انك اذا كنت تستعمل تطبيق الخرائط على الشاشة المصغرة فعند فتح الشاشة الكبرى ستجد تطبيق الخرائط عليها بشكل كبير و اوسع.

الشاشة الكبيرة تستطيع استيعاب حتى 3 تطبيقات تعمل بنفس الوقت في نفس اللحظة بدون مشاكل. بدون ان تعاني من صعوبات مع محتوى اي التطبيقات. كأنك تتصفح الإنترنت و الأخبار مع مشاهدة ما تحب على youtube او netflix مع مراسلة اصدقائك على whatsapp. كل هذا على سبيل المثال ليس الا. الشاشة الكبيرة هي جهازك اللوحي اثناء استعمالك للهاتف. هاتف و جهاز لوحي في نفس الوقت. جزء من المستقبل البعيد صار اليوم معنا.

ستة كاميرات كمجمل

في لحظة تفكير. اي وضع تحتاج حمل الهاتف به لإستعمال الكاميرا؟. قامت Samsung بحل هذه المشكلة. فقامت بوضع 3 كاميرات خلفية في ظهر الهاتف. و هي الكاميرات الأساسية للهاتف. الثلاث كاميرات بـ3 استعمالات مختلفة. كاميرا واسعة بدقة 12MP و فتحة عدسة f/1.5 و f/2.4 كعادة العدسة الإفتراضية لسامسونج. عدسة اخرى واسعة للغاية Ultra Wide بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.2. اخيراً كاميرا بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.4 للتقريب البصري. الكاميرات الثلاثة ستعطيك صوراً جيدة للغاية. في المظاهر المختلفة و الأحداث المختلفة. كعادة Samsung الكاميرات الخلفية جيدة للغاية.

في وضع الجهاز اللوحي. يوجد كاميرتين ثانويتين هما الكاميرتين الأماميتين لوضع الجهاز اللوحي. كاميرا بدقة 10MP و فتحة f/2.2 مع كاميرا ثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/1.8 تستعمل لعزل الخلفية. هذه الكاميرات تثير تساؤلاً. كيف تتوقع ان تقوم الكاميرات بما ينبغي منها ؟ الكاميرا الأساسية للهاتف بفتحة f/2.2 ستكون كاميرا جيدة في النهار و الضوء الجيد. في الضوء الضعيف لا يتوقع منها الكثير. ربما بمعالجة الصور قد يتحسن الأمر لكن لا يمكن الإقرار بذلك الا عند تجربة الكاميرات بالفعل

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في وضع الشاشة الواحدة او الشاشة الصغيرة. توجد كاميرا وحيدة بدقة 10MP و فتحة عدسة f/2.2. تسمى هذه الكاميرا بالـCover Camera حيث ان الشاشة الصغيرة تعتبر الـCover الخاص بالشاشة الكبيرة. هنا تعتبر هذه الكاميرا هي الكاميرا الأمامية لوضع الشاشة الواحدة. لكنها تثير التساؤل ايضاً. هل ستؤدي المطلوب منها؟ في الضوء الجيد ستجد ادائاً عالياً من الكاميرا لا بأس به. اما في الضوء المنخفض لازال الأمر يثير التساؤل. تجربة الكاميرا هي من ستحكم في وقت لاحق

اداء عال كالعادة

معالج Snapdragon 855 الرائد في هاتف Galaxy Fold هو امر جيد للغاية من اجل الأداء. المعالج ثماني النواة يأتي بنواة واحدة بسرعة 2.84GHz. مع 3 انوية اخرى بسرعة 2.42GHz. تستخدم الأنوية في الأداء العال و الألعاب. الـ4 انوية الباقية بسرعة 1.8GHz. و هي للإستخدام الطبيعي غير العال. بالإضافة لكون المعالج مصنع بدقة تصنيع 7 نانو متر و هذا ما يؤدي لأداء عال من الهاتف. مع الحفاظ على البطارية. يُتوقع من الهاتف اداء بطارية ممتاز. مع استعداد كامل للعب اقوى الألعاب بدون اي مشاكل

بطاريتين لسعة 4300mah

كانت من المشاكل التي ستواجه اياً من يفكر في انتاج هاتفاً بشاشة قابلة للطي هو وضع البطارية. و كان حل Samsung حلاً بسيطاً لذلك. استعمال بطاريتين موصلتين ببعضهم البعض من اجل القضاء على مشكلة البطارية مع الشاشة القابلة للطي. بطاريتان متصلتان ببعضهما البعض من اجل عمر بطارية عال. و لتجنب التفكير في بطارية تنثني ايضاً إسوة بالشاشة. حل بسيط ممتاز لهذه المشكلة. سعة 4300mah جيدة جداً في وضع الشاشة الصغيرة. لكن الشاشة الكبيرة قد تحتاج الى المزيد من الطاقة. التجربة لها حكمها.

الكثير من المساحة

الكثير و الكثير من المساحة في الهاتف. 512GB من المساحة الداخلية بدون ذاكرة خارجية بوجود كل هذه المساحة لا يمكن ان تفكر في البحث عن ذاكرة اضافية. هي مساحة كبيرة للغاية للإستعمال. و من الصعب ملؤها بسهولة. فكرة 512GB من المساحة بدأت في جهاز Galaxy Note 9 و ها هي تستمر. في جهاز Galaxy S10 و الآن في Galaxy Fold فكرة جيدة للغاية. و هي ما ستساعدك لوضع الهاتف كبديل جيد لكل اجهزتك الأخرى. المساحة جيدة للإستعمال

عيوب Galaxy Fold

لا يوجد منفذ ذاكرة خارجي

لا يوجد منفذ سماعات 3.5mm

الكاميرات الأمامية بشكل عام لا تشير لأداء جيد

الهاتف يأتي بشاحن سريع بقدرة 18 وات و هي ضعيفة نسبياً مقابل المنافسة

البطارية لا تشير الى قوة عالية في وضع الجهاز اللوحي

لم يذكر اي وجود لمقاومة الماء و الغبار للهاتف

سعر Galaxy Fold

الهاتف يأتي بسعر عال للغاية. هو بسعر 1980 دولار امريكي. او 2000 يورو تقريباً. اي انه يعادل حوالي 36 الف جنيه مصري. التسعير متوقع ان يكون عالياً بسبب انه تقنية جديدة الآن و قد بدأت للتو. فالتسعير قد نراه مناسباً الآن و هو غال ايضاً. لكن السعر مناسب. لا تفكر بالهاتف انه يمكن ان يكون هاتفك اليومي الآن. بسعر 36 الف جنيه مصري يمكنك شراء جهاز Laptop للألعاب. او جهاز Macbook. لكن السعر هو ثمن التقنية العالية الآن. و هو اشبه بهاتف للـGeeks او من يهتم بالمتابعة. لكن كهاتف يومي؟ هو غال للغاية. هل تراه ارخص في المستقبل ؟ ام ماذا سيقول المستقبل ؟