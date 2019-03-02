مواصفات هاتف Galaxy Fold أغلى هاتف في السوق

بعد الكثير من التهكنات والإشاعات والهمس تعلن سامسونج أخيراً عن Galaxy Fold أول هاتف بشاشة قابلة للطي في الأسواق .

هذه المرة لا نتحدث عن هاتف يظهر في الظلال أو صندوق محكم في يد أحد ممثلي الشركة فقط ، بل عن هاتف سيصدر ويكون جاهزاً للبيع في 26 إبريل القادم ، أي بعد شهرين تقريباً ، هذا الهاتف سيقدم مجموعة متنوعة من المميزات والخواص التي ستبرر سعره ولكن الشيء الأساسي الذي سيجعله يباع هو كونه قابل للطي والفتح .

تصميم الهاتف وشاشته :

كما يوحي إسم الهاتف فإن هذا الهاتف هو أول هاتف قابل للطي على الإطلاق ، ولنتحدث عن الهاتف يجب أن نفرق بين القشرة الخارجية للجهاز وتلك الداخلية .

في القشرة الخارجية أو الوجه الخارجي للجهاز يوجد شاشة بحجم 4.6 بوصة ودقة 840x 1960 وهي شاشة صغيرة ولكنها الثانوية كما نقول ، وإن كنت تحتاج لمساحة أكبر أو من محبي المساحات الكبيرة مثلي فيمكنك فتح الجهاز من الداخل لتحصل على الشاشة ذات الحجم الحقيقي وهي شاشة بحجم 7.3 بوصة – مقارب لحجم الجالاكسي تاب 7 الذي كان يصدر في الماضي – بدقة 1536 2152X .

لتتمكن سامسونج من تقديم هذه الشاشة فقد قامت بتطوير مادة جديدة تسمح للشاشة بأن تكون أرفع بنسبة 50% من أي شيء رأيناه سابقاً ، لذا فإن هذا ليس مجرد شاشة تنحني في المنتصف بل إنه هاتف قابل للطي بشكل كامل .

مفصلة الجهاز تم تصميمها لتتحمل الكثير والكثير من عمليات الفتح والقفل وبالطبع الشركة عملت جاهدة لتتجاوز المخاوف الخاصة بهذه الشاشة والمكيانيكية من أن تعطل في يوم من الأيام .

مستشعر البصمة موجود على جانب الهاتف الأيمن ، هذا منطقي فلا يمكن وضع مستشعر بصمة في شاشة صغيرة وستواجه الكثير من المشاكل إذا أردت وضعه في خلف الجهاز الذي سيختلف مع إختلاف الوضعية التي تمسك بها الجهاز ، لذا فإن هذا المكان منطقي بعض الشيء .

سيأتي الجهاز بعدة ألوان وهي :

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Space Silver وهو اللون الفضي

Martian Green للون الأخضر

Cosmos Black للون الأسود

Astro Blue للون الأزرق

كما سيمكنك تخصيص ألوان الهاتف كما ترغب عندما تقوم بطلبه .

المواصفات التقنية والكاميرا :

أهم مواصفات الجهاز هي :

معالج خاص بسامسونج ويعادل Snapdragon 855

ذواكر داخلية بمساحة 12GB

مساحة تخزين داخلية بمساحة 512GB

بطاريتين بإجمالي حجم 4380 مللي أمبير

شحن لاسلكي عكسي

6 كاميرات مختلفة سنتحدث عنها في الأسفل

تأتي الكاميرات لتقدم كل ما لدى سامسونج وكل ما تمتلكه سامسونج ، فالهاتف يأتي بست كاميرات ، ثلاثة كاميرات خلفية مكونة من التركيبة المعتادة والتي رأيناها في Galaxy S10plus وهي كاميرا بعدسة إعتيادية وأخرى Telephoto والثالثة Wide lens ، داخل الجهاز توجد كاميرا أمامية ثنائية على الشاشة الكبيرة وعلى الشاشة الصغيرة الخارجية توجد كاميرا أمامية واحدة مشابهة للمواصفات لـ Galaxy S10 .

أهم ما يميز واجهة OneUI الخاصة بهذا الهاتف تحديداً أنك ستتمكن من إكمال عملك على أي شاشة ، فلنقل أنك تتصفح الـ Facebook على الشاشة الأمامية وإحتجت فجأة لأن تفتح الشاشة الكبيرة في الداخل ستجد البرنامج يكمل وكأن شيئاً لم يكن ، كما يمكنك فتح ثلاثة برامج معاً في الشاشة الداخلية .

السعر والتوافر :

سيصدر الهاتف بشكل رسمي في 26 إبريل القادم بسعر 1920 دولار تقريباً ، اي ما يعادل 33 ألف جنيهاً مصرياً دون الضرائب والجمارك و 7200 ريال سعودي و 7052 درهم إماراتي تقريباً .