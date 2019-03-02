أفضل 5 برامج VPN لعام 2019

هل نحتاج للحديث عن فوائد وأهمية الـ VPN ؟ تلك الفوائد التي تهم جميع المستخدمين خصوصاً هؤلاء الذين يهتمون بخصوصيتهم والحفاظ عليها وتصفح الإنترنت بآمان دون أن يجمع أحدهم المعلومات عنك وإنتهاء بهؤلاء الذين يرغبون في الوصول إلى محتوى ممنوع في بلادهم أو محتوى خاص ببلاد أخرى .

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وبالطبع مع كثرة حلول الـ VPN وبرامجها أصبح من الصعب أن تختار برنامج بعينه لتستخدمه غير أنك قد ترضى بخدمة قليلة وضعيفة لأنك لا تعرف أن هناك خدمات أفضل ، لذا فاليوم سنتحدث معكم عن أفضل 5 برامج وخدمات VPN يمكن أن تستخدموها وتعتمدوا عليها وسنخص حديثنا ب Windows 10 تحديداً ولكن نظرياً يجب أن تعمل هذه البرامج مع جميع أنظمة التشغيل .

هناك تنبيه فقط أود التأكيد عليه بالنسبة لأسعار الخدمات فمعظم الاسعار التي سأتحدث عنها ستكون للشهر الواحد ولكن معظم البرامج تقدم تخفيضات طوال العام كما أن الإشتراك لعام أو اكثر يأتي بسعر مخفض للغاية .

برنامج Speedify :

هذا هو البرنامج الذي أستخدمه شخصياً وهو يقدم الكثير من المميزات والفوائد المختلفة وبالنسبة لي وطوال فترة إستخدامي له خلال شهرين من الزمن فإن هذا البرنامج يقدم أفضل خدمات ويمكنك الإعتماد عليه بشكل دائم .

أهم ما يميز البرنامج هو أنه يمتلك سيرفرات في جميع دول العالم تقريباً كما أن بعضها يدعم خدمات الـ P2P أو كما نطلق عليها التورنت والتحميل من خلال التورنت لذا لن تواجه أي مشكلة في إستخدامه مع تحميل التورنت وبرامج التحميل المختلفة ، كما أنك يمكنك إستخدامه على منصاتك المنزلية مثل الـ Xbox والـ Ps4 ويمكنك إستخدامه على ما يصل إلى خمسة اجهزة .

سعر البرنامج هو 9 دولار في الشهر ويمكنك الوصول إليه من هنا .

برنامج Nord VPN :

هذا البرنامج هو الأشهر والأقوى وهو يقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمميزات التي قد تغنيك عن باقي البرامج وتجعلك لا تحتاج لأي برنامج غيره .

يمتلك البرنامج مجموعة واسعة من السيرفرات في أكثر من 60 دولة مختلفة مما يعني أنك ستستطيع الإتصال بالكثير من الدول والوصول إلى المواقع المغلقة حصرياً على هذه الدول ، كما أن كل هذه السيرفرات سريعة للغاية والإتصال بها سريع للغاية .

سعر البرنامج 12 دولار للشهر تقريباً ويمكنك الوصول إليه من هنا .

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برنامج CyberGhost :

هو البرنامج الثاني على قائمتنا لأفضل برامج VPN على نظام Windows 10 في 2019 ، أهم ما يميز البرنامج هو وجوده على مجموعة متنوعة من المنصات مثل الـ Windows والـ Mac OS والـ Android وبالطبع IOS .

كما قلنا واجهة البرنامج سهلة و User Friendly للغاية لذا فلن تواجه اي مشكلة مع إستخدام البرنامج ، كما أنه يقدم حماية وتأمين عالي لتتمكن من تصفح الإنترنت بشكل آمن تماماً .

البرنامج يأتي بسعر 12 دولار تقريباً للشهر وتوجد فترة تجربة مجانية لمدة شهر أو فترة يمكنك أن تسترد أموالك إن لم يعجبك البرنامج ويمكنك الوصول إليه من هنا .

برنامج ExpressVPN :

أهم ما يميز هذا البرنامج هو نقطتين :

الدعم الفني حيث يتواجد دعم فني طوال أيام الأسبوع وفي أي وقت فاليوم لجميع المشاكل وحل جميع المشاكل التي قد تقابلك

السرعة ، فالسيرفرات التي يعتمد عليها البرنامج تقدم سرعة عالية جداً في الإتصال والتحميل وغيرها

باستثناء هذه الأمور فهو يقدم كل ما يمكن أن تتوقعه من برنامج VPN ، العيب الوحيد الذي سيجعلني لن أرشح البرنامج للمستخدمين المهتمين بالخصوصية أن الشركة تبقي بعض البيانات عن إستخدامك للإنترنت في أجهزتها وهو ما يلغي فكرة الأمان تماماً .

سعر البرنامج في الشهر يقترب من 13 دولار ويمكنك إسترجاع أموالك إن لم تعجبك الخدمة ، رابط البرنامج من هنا .

برنامج Opera Free VPN

لم تخدعك عينيك ، هذا البرنامج يأتي من شركة Opera المسؤولة عن متصفح Opera ويعتبر واحد من أهم المميزات التي يقدمها المتصفح .

هذا البرنامج أو الخدمة يأتي مجاني بشكل كامل مع متصفحات Opera ويمكنك إستخدامه معه فقط لذا فهو أفضل حل لمن يبحث عن برنامج مجاني بشكل كامل ، يقدم البرنامج مجموعة من السيرفرات حول العالم التي يمكنك الإتصال بها ولكن يعيبه ضعف السرعة في أوقات كثيرة وضعف الإتصال لذا لن أنصح به إن كنت تبحث عن أداء مستقر أو سرعة عالية في الأداء ولكن ما يميزه كونه مجاني لا يحتاج إلى تحميل اي شيء ويمكنك إستخدامه لأي مدة ترغب بها فلا قيود عليه .

كانت هذه قائمة ومجموعة من اهم برامج الـ VPN وخدماتها التي أصبحنا في حاجة إليها يوماً بعد يوم ، أتمنى أن تجدوا ما ترغبون به في هذه القائمة وأن تستمعوا بإستخدامها .