افضل التطبيقات التي تحتاج الى صلاحيات Root يمكنك تحميلها الآن

نظام Android من الأنظمة السهل التعامل معها. و من الأنظمة التي تتيح لك التعديل على اجزاء كبيرة من الهاتف. بإستعمال صلاحيات Root انت لديك العديد من التعديلات التي يمكنك القيام بها على هاتفك. العديد من التعديلات المتنوعة تعتمد على تطبيقات خاصة تستغل صلاحيات Root في التعديل. التعديلات المتنوعة التي يمكن القيام بها لا تستهدف تعديلات شكلية فقط. بل تعديلات شاملة على النظام. من ناحية الشكل و التطبيقات و الأبعاد و حتى التحكم في قدرات المعالج و البطارية. و لذلك قمنا بتحميع اهم التطبيقات التي يمكنك استعمالها اذا كنت تمتلك صلاحيات Root على هاتفك.

اهم تطبيقات صلاحيات Root

Greenify

Root Explorer

Kernel Auditor

Titanium backup

Migrate

Root essentials

Greenify

اذا كنت تبحث عن تحسين اداء هاتفك. مع زيادة مقبولة في عمر البطارية. فإن تطبيق Greenify سيساعدك في ذلك. تطبيق Greenify مسئول عن تجميد تطبيقات الخلفية التي تختارها. التطبيقات التي تقوم باختيارها يقوم البرنامج بإيقافها عن العمل بشكل كامل. بالتالي اذا قمت بإختيار احد تطبيقات التواصل الإجتماعي فلن تحصل على اي إشعارات منه. اغلاق التطبيقات يساعد على توفير مساحة اكبر من ذاكرة الوصول العشوائي. و تقليل عدد العمليات على المعالج. و من ثم لا يستهلك المعالج كمية طاقة عالية من البطارية. و يصبح حراً لعمليات اخرى فيساعد على تحسين اداء الجهاز بشكل عام. و هذه نفس الفكرة الخاصة بخاصية Doze في نسخ النظام الأعلى. لكنها افضل بتطبيق Greenify. هناك نسخة محانية و بعض الخواص متاحة للنسخة المدفوعة فقط. و النسختان متوفرتان على متجر Google play Store

Root Explorer

اذا كنت من محبي التغيير في هاتفك من ناحية ملفات النظام فهذا التطبيق هو ما تبحث عنه. تطبيق Root Explorer هو تطبيق مدير ملفات يتحكم في كامل ملفات الهاتف. من ضمنه ملفات النظام. يمكنك بإستعماله التعديل في اي ملفات تخص النظام. كملف البناء الأساسي Build.prop. او ملفات تعريف الصون و الكاميرا الى آخره. بل يمكنك حتى مسح ملفات تطبيقات النظام التي لا تريد. و هي طريقة يدوية لعمل Debloat للنظام. او احد الطرق اليدوية بمعنى اصح. تطبيق Root explorer تطبيق مدفوع لتستطيع استعماله. و هو متوفر على Google play Store

Kernel Auditor

هذا التطبيق يفيدك اذا اردت التعديل من ناحية الأداء. تطبيق Kernel Auditor يساعدك في التعديل على خواص الـKernel. فمن خلاله يمكنك ابطاء سرعة المعالج لزيادة عمر البطارية. او زيادة سرعته بشكل آخر لتحسين الأداء العام. بل من خلاله ايضاً يمكنك ضبط النظام للقيام بعمليات تفريغ لذاكرة الوصول العشوائي بسهولة. و في النهاية يمكنك من اضافة اي تحسيناتت تقنية على النظام و الهاتف. و اضافة اي تحسينات على الـSoftware الخاص بالهاتف. تطبيق Kernel Auditor يتواجد في نسخة مجانية بإعلانات. و نسخة مدفوعة بدونها مع بعض الخواص الزائدة. و كلاهما متوفر على Google play store

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Titanium backup

اذا كنت من هواة تعديل الـROM الخاصة بهاتفك. و تنتقل من واحدة الى اخرى. اكثر من مرة بشكل متكرر و كبير. فهذا التطبيق لك و ستستعمله بلا شك. تطبيق Titanium هو تطبيق خاص بعمل نسخة احتياطية عن كل ما هو موجود بالنظام. تطبيقات. العاب. ملفات Data خاصة بالتطبيقات. كل شئ. هو التطبيق الأمثل للذين يحبون التغيير كل مرة. به يمكنهم تغيير الـROM الخاصة بهم. بدون قلق من ضياع الـData الخاصة بهم من كثرة التغيير. التطبيق متوفر بسخة مجانية و اخرى مدفوعة على متجر Google play Store

Migrate

نفس فكرة Titanium بالضبط. نفس و لكن بشكل اسهل و اسرع. حيث انه كل ما يقوم به هو عمل ملف zip تقوم بتثبيته بعد الـROM. و بمجرد عمل الهاتف من جديد لن تحتاج الى غير ذلك. اياً كان حجم الملفات التي تقوم بحفظها لن يشكل ذلك فرقاً كبيراً. يمكنك حفظ لعبة كاملة حجمها اكثر من 3GB به. و لن تحتاج لتحميلها من جديد. بل انك ستلعبها كأنك لم تقم بعمل شئ ابداً. المشكلة الوحيدة اذا قمت بتغيير نسخة Android لنسخة اقل فقط. غير ذلك فلا مشكلة. التطبيق لازال في مرحلة تجريبية لكن من استعماله ارى بأنه في مرحلة جيدة للإستعمال الآن. و هو مجاني على Google play Store

Root Essentials

التطبيق الشامل لكل ما يخص الـRoot تقريباً. تقريباً و ليس كلية. التطبيق يساعدك في القيام بالكثير من الأمور. كأن تقوم بتعديل على ملفات النظام. عمل flash لأي تطبيقات. عمل معايرة للبطارية. تغيير الـDPI الخاص بالهاتف. تقريباً التطبيق يقوم بكل شئ يمكن ان تحتاجه بإستعمال Root. هو تطبيق شبه شامل لكل صلاحيات Root و كل استعمالات صلاحيات Root. و هو من التطبيقات التي لا استغناء عنها اذا كنت تمتلك صلاحيات Root و هو متوفر بشكل مجاني على Google play Store