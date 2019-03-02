تكنولوجيا: تسريبات مصورة لهواتف Asus القادمة Zenfone Max Plus و Max Shot

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات المصورة لهواتف Asus القادمة Zenfone Max Plus M2 و Zenfone Max Shot التي نشرت عبر الشركة البرازيلية Anatel.
يأتي هاتف Max Shot وفقاً للتسريبات المصورة مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، إلا أن التسريبات لا تكشف بشكل واضح عن تفاصيل الكاميرات، بينما يضم هاتف Max Plus M2 إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية، حيث تأتي الكاميرات في كلا الهاتفين بنفس الحجم تقريباً، كما يضم هاتف Max Plus فلاش في الجهة الخلفية، بينما يضم هاتف Max Shot كاميرة ثالثة، ويأتي الفلاش بشكل منفصل عن الكاميرات.
أيضاً من المقرر وفقاً للتسريبات أن يضم هاتف Max Shot سعة تخزين 64 جيجا بايت، بينما يأتي هاتف Max Plus بسعة تخزين أقل 32 جيجا بايت، إلا أن التوقعات تشير إلى إختيارات في الذاكرة العشوائية للهواتف.
كما تكشف بعض التسريبات عن مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية لكلا الهاتفين، مع فتحة تدعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو، وبطاقة ذاكرة خارجية microSD، كما تضم الهواتف منفذ microUSB، مع مدخل 3.5مم للسماعات.
لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هواتف Asus من سلسلة Zenfone لنتعرف بشكل أوضح عن مميزات الإصدارات القادمة من هواتفها الذكية.
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