شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عشان أمان معلوماتك.. "OK Google" لن يمكنها إلغاء قفل هاتفك بعد الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت جوجل إلى حل وسط لجعل خاصية "OK Google" أكثر أمانًا، فبدلاً من السماح للمستخدمين بإلغاء قفل أجهزة أندرويد الخاصة بهم تمامًا ويصبح الهاتف فى خطر أمنى، سيحدد أمر المطابقة الصوتية لبعض التفاعلات فقط والتى ستكون على نتائج محددة، مثل "تقويم جوجل" والتذكيرات وقوائم التسوق.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، بالنسبة لمستخدمي الهاتف والجهاز اللوحي من جوجل، يعد هذا فقدانًا للوظائف التى كانت تؤديها الخدمة الصوتية من قبل، ولكن كان مكسبًا كبيرًا من حيث الأمان.

ففي السابق، كان يمكنك قول شيء مثل ما حال الطقس اليوم؟ وسيعمل جهازك على إلغاء قفل الشاشة لفتح تطبيق الطقس، ولكن الآن، سيتعين عليك إلغاء قفل جهازك لتخطي واجهة مساعد جوجل، وذلك سيضمن لك الأمان، ففى حالة كان لشخص تسجيل صوتك لن يتمكن من الوصول إلى هاتفك.

اختارت جوجل عدم تضمين ميزة فك القفل بالصوت، حيث أعلنت الشركة أنها ستتخلى عن ذلك على جميع أجهزة Android.