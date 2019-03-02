إعلان تشويقي جديد يؤكد قدوم الهاتف Oppo F11 Pro مع شاشة تغطي 90.9% من واجهته

فاطمة أيت طالب - دبي - سوف ينضم الهاتف Oppo F11 Pro إلى مصاف الهواتف الذكية المزودة بالكاميرات الأمامية المنبثقة، وهذا ما يعني بأن هذا الهاتف سيأتي مع شاشة خالية من أي قطع أو ثقب علمًا أن الشاشات المزودة بالقطع أو الثقب تشكل مصدر قلق للعديد من المستخدمين، وخصوصا عشاق مشاهدة الأفلام والفيديوهات، وتشغيل الألعاب لأن تلك القُطوع تأخذ جزءًا من الشاشة.

وبسبب نقل الكاميرا الأمامية إلى نافذة تنبثق من وسط الإطار العلوي للهاتف Oppo F11 Pro، تفتخر شركة Oppo بكون شاشة هذا الهاتف تغطي 90.9 في المئة من واجهة الجهاز علمًا أن هذه الشاشة ستمتاز بقطر 6.5 إنش وبدقة +FullHD. وبالنسبة للكاميرا الأمامية المنبثقة، فقد تردد أنها ستضم مستشعر بدقة 16 ميغابكسل.

بالمناسبة، إليكم فيديو من شركة Oppo يلمح إلى أن شاشة الهاتف Oppo F11 Pro ستصل مع شاشة خالية من القطع أو الثقب من خلال الإستعانة بلعبة Puzzle Booble، وهي اللعبة التي يعرفها البعض منكم بإسم Luxor أو Zuma.