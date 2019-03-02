الهاتف Meizu Note 9 Lite يطفو على السطح مع المعالج Snapdragon 660

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Meizu Note 6 في اليوم السادس من شهر مارس الجاري في الصين، ولكن يبدو أن هذا ليس هو الهاتف الوحيد الذي ستعلن عنه شركة Meizu يوم الأربعاء المقبل، فقد نرى أيضًا الهاتف Meizu Note 9 Lite في هذا الحدث.

في الواقع، لقد تم اليوم تسريب صورة واقعية يقال بأنها للهاتف Meizu Note 9 Lite، وهي تظهر لنا الواجهة الأمامية لهذا الهاتف مع شاشة بإطار نحيف. وعلاوة على ذلك، فهذه الصورة تعرض لنا الهاتف Meizu Note 9 Lite كذلك وهو يحقق 144020 نقطة على منصة إختبارات الأداء AnTuTu.

وعلاوة على ذلك، منصة إختبارات AnTuTu كشفت لنا كذلك أن هذا الهاتف سيضم معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 660، وشاشة بدقة +FullHD، وكاميرا خلفية بدقة 12.2 ميغابكسل، ولكن من غير الواضح ما إذا كان هذا الهاتف سيضم كاميرا مزدوجة في الخلف مثل الهاتف Meizu Note 9 الذي يظهر في الصورة أعلاه. وبغض النظر عن ذلك، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.

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