هيئة TENAA تكشف عن التصميم النهائي للهاتف Huawei P30 Lite، وسيضم ثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei P30 Series في اليوم 26 من شهر مارس الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم رصد الهاتف Huawei P30 Lite يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA، وهذا ما أتاح لنا فرصة الإطلاع على صور الهاتف على أمل أن نحصل على المواصفات الكاملة للهاتف من الهيئة في وقت لاحق.

كما ترى، حتى الهاتف Huawei P30 Lite سيضم ثلاث كاميرات في الخلف، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية لخفض التكاليف مع العلم بأن الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro سيضمان هذا المستشعر في الشاشة. وعلاوة على ذلك، فنحن نلاحظ بأن الهاتف Huawei P30 Lite سيضم قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية. وعلى الرغم من أن الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Lite سيحصلان على نفس القدر من الكاميرات في الخلف، فنحن نراهن على أن دقة هذه الكاميرات ستكون مختلفة بين الهاتفين.

وبغض النظر عن التصميم، فقد تردد في الفترة الماضية أن الهاتف Huawei P30 Lite سيضم شاشة بحجم 6.15 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 20 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 16 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر الثالث المسؤول عن إستشعار معلومات العمق. وعلاوة على ذلك، فقد سمعنا كذلك بأن هذا الهاتف سيضم بطارية تدعم الشحن بسرعة 18 واط.

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