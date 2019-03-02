شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد أزمة الأطفال.. يوتيوب يزيل إعلانات "مومو" من جميع مقاطع الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول يوتيوب منع أى ضرر قد يحدث من نشر "تحدى مومو" الذى انتشر خلال الفترة الأخيرة، والذى تقوم فكرته على دعوة الأطفال إلى القيام بأمور مؤذية بعد تلقيهم رسائل فى تطبيق التراسل واتس آب.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" فقد قام موقع "يوتيوب" بإيقاف عرض الإعلانات المرتبطة بهذا المحتوى نتيجة انتهاك إرشادات المعلن، وبالتالى لا يمكن التعامل معها، حيث تحتوى بعض مقاطع الفيديو أيضًا على تحذيرات محتوى قبل البدء، مع ملاحظة أنها قد تكون "غير لائقة أو مسيئة".

ويرى يوتيوب أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يسمعون عن تحدى مومو، يزيد احتمال ضياعهم ووضع أنفسهم فى منطقة الخطر.

ولعل انتشار الإعلانات عن هذا التحدى على يوتيوب، يرجع إلى الحصول على عائد من الإعلانات لجذب المشاهدين بالآلاف لمشاهدة مقاطع الفيديو التى تحتوى غالبًا على مواد غير صحيحة، وبالتالى سيؤدى إيقاف أى تدفق لمقاطع الفيديو ذات الصلة بمومو إلى تعطيل هذا الأمر، لكنه سيساهم فى عدم انتشار هذا التحدى الخطير على الأطفال.