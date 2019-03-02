لعبة ’’مومو‘‘ تثير الرعب.. وأمهات يصرخن خوفا على أطفالهن.. وتحرك عاجل من الإفتاء والقومي للطفولة.. ومعلومات كارثية عن التحدي القاتل (صور)

كتب: ضياء السقا

"لعبة مومو القاتلة".. خطر كبير يواجه الأطفال، على الإنترنت، بعد انتشارها بشكل واسع في مخلف أنحاء العالم، على غرار تحدي "الحوت الأزرق"، الذي حصد أرواح عشرات المراهقين، الأمر الذي دفع دار الإفتاء المصرية، والمجلس القومي للطفولة لتوجيه تحذيرات عاجلة للتوعية بخطورتها، فضلا عن استغاثات الأمهات على السوشيال ميديا، بعد اكتشافهن أن أطفالهن يتعرضون لها، إذ يشاهدوها وسط فيديوهات الرسوم المتحركة على موقع يوتيوب.

ما هى لعبة مومو؟

تقوم فكرة "تحدي مومو" على دعوة الأطفال إلى القيام بأمور مؤذية بعد تلقيهم لرسائل في تطبيق التراسل الفوري واتساب.

ويجري التحدي من خلال إرسال رسالة عبر واتساب من هاتف يعود إلى "مومو"، الذي يستخدم صورة وجه مرعب في ملفه الشخصي، عبارة عن امرأة مشوهة بأعين متسعة بلا جفون وشفاه مفتوحة تصل إلى أذنيها بما يجعلها تشبه الشخصيات المتواجدة بأفلام الرعب الخيالية، ويرسل بعد ذلك سلسلة من التحديات والتهديدات تنتهي بالطلب من اللاعب الانتحار، أو قتل أسرته عن طريق فتح الغاز أثناء النوم، وغيرها.

كما يرسل حساب "مومو" صورا عنيفة إلى الأطفال عبر واتساب، ويهددهم إذا رفضوا اتباع أوامر اللعبة، أو إذا اخبروا أسرتهم بأنهم يلعبون هذا التحدي.

الإفتاء تحذر من "مومو"

من جانبها أصدرت دار الإفتاء المصرية، تحذيرًا عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، من المشاركة في لعبة "مومو"، مطالبة من استدرج للمشاركة فيها بأن يُسارع بالخروج منها، لما ينجم عنها من مخاطر كبيرة قد تصل إلى حد الانتحار.

وطالبت دار الإفتاء كافة الجهات المعنية بتجريم هذه اللعبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها بكافة الوسائل الممكنة، منوهة أنه على الآباء أن يتابعوا أبنائهم بحرص لمعرفة الألعاب التي يستخدمونها للوقاية من شر هذا النوع من الألعاب التي تحمل رسائل تصاحب مجموعة من الصور تشجع الأطفال على القيام بأعمال مؤذية لأحبائهم أو وضع أنفسهم في مواقف خطرة قد تودي بحياتهم.

وأضافت الدار: "حتى الآن، أصدرت العديد من المدارس في المملكة المتحدة تحذيرات، كانت قد وُجهت لأولياء الأمور، حول (تحدي مومو)، فضلاً عن المنشورات التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بـ التحدي".

كارثة.. اللعبة يشاهدها الأطفال على يوتيوب

وفي سياق متصل، كشف تحقيق أجرته صحيفة "صن" البريطانية، أن "يوتيوب" لا يزال يعرض فيديوهات خاصة بتحدي "مومو" المثير للجدل، رغم تأكيدها في وقت سابق من عدم وجود مقاطع تروج لها، بحسب سكاى نيوز عربية.

وكشف الكثير من الآباء والأمهات عن وجود فيديوهات خاصة بالتحدي، تُعرض ضمن العديد من برامج الأطفال الشهيرة المتوفرة على يوتيوب، وتحرضهم على قطع الشرايين، وفتح الغاز أثناء نوم الأسرة، والانتحار شنقا، وتناول أدوية خطيرة، وغيرها.

وقالت راشيل كريك، وهى أم لطفل اسمه براد يبلغ من العمر أربع سنوات، أن ابنها تلقى طلبا من "مومو" عبر أحد الفيديوهات التى شاهدها على يوتيوب، لتناول أدوية.

كما صرحت هيلين تشيشولم للصحيفة أن ابنها شارلي البالغ من العمر ست سنوات، واصل صراخه لـ45 دقيقة بعد أن شاهد "مومو" المرعبة ضمن أحد مقاطع الفيديو.

أمهات يصرخن على الفيس بوك

وعلى الصعيد المحلي، ناشدت أم مصرية تدعى "أميرة سعيد" عبر حسابها بالفيس بوك، الأمهات بالحرص، ومتابعة ما يشاهده الأطفال على الإنترنت.

وكتبت: "كل الناس اللي عندهم أولاد سن سنتين ل ٩ في فيديوهات علي YouTube و YouTube kids عن شخصيه اسمها MoMo الشخصية دي كائن مرعب كده علي شكل بنت موجوده تحت فالصور بتنط في وسط الفيديوهات العادية الي الأولاد بيشوفوها وبتبدأ تطلب منهم يموتوا نفسهم عن طريق الشنق أو ياخدوا حبوب أو يقطعوا شراينيهم أو يفتحوا الغاز فالبيت وبتهددهم انهم لو قالوا لحد انها حتجلهم البيت وتموتهم انا الأول لما أصحابي بعتوا الموضوع فكرت هبل يعني مش حاجه فظيعه لحد مسألت زين وطلع عارفها مش عارف بالظبط ايه دي بس بتطلعلوا كتير على اليوتيوب بس مبيحبش يتفرج عليها لأنها علي كلامه creepy (مخيفة) بعد كده بدا أصحابي يسألوا اولادهم وللأسف طلع نسبه كبيرة منهم عارفينها وبيقولوا زي ابني انها كمان بتطلع علي roblox وهما بيلعبوا خلي بالكم يا جماعه بجد حاجه مرعبة جدا الناس بدأت تعمل report لفيديوهات كتير بس للأسف Momo دي في كل حته ربنا يستر اتفرجوا عالصور وشهادات الناس حاجه رعب ربنا يحفظ عيلنا يارب".

القومى للطفولة والأمومة يتدخل

وفي ذات السياق، أصدر المجلس القومى للطفولة والأمومة، بيانا يحذر فيه الأطفال وأولياء الأمور من لعبة "مومو"، مؤكدا أن خط نجدة الطفل تلقى بلاغا يفيد بإطلاق لعبة جديدة عبر "واتس أب "، تؤدى إلى الانتحار.

وأضاف المجلس أن اللعبة المميتة تبدأ بتحدي يسمى مومو عن طريق متحكم غامض، يقوم بإرسال صورٍ عنيفة الطابع إلى طفل عبر واتس أب، أو من خلال الألعاب عبر الإنترنت، ويقوم من خلالها بتهديد الفتيان الصغار فى حال رفضوا اتباع الأوامر التى تطلبها منهم، والتى تصحبها رسالة مخيفة تقوم بتهديدهم بأنها تعرف الكثير من المعلومات عنهم كما تشجع الأطفال على القيام بأعمال مؤذية أو وضع أنفسهم بمواقف خطرة.

وطالب المجلس الجهات المعنية، بضرورة إدراج مثل هذه الألعاب تحت مظلة الجرائم الالكترونية، مشيرا إلى أن أمن أطفالنا وسلامتهم هى مسئولية مشتركة بين جميع أجهزة الدولة.

كما ناشد البيان أولياء الأمور بضرورة متابعة ألعاب أطفالهم بإستمرار حتى لا يقعوا فريسة سهلة للقرصنة الإلكترونية، والتي قد تعرض حياتهم للخطر.

معلومات عن اللعبة القاتلة

*الصورة المستخدمة في اللعبة مستوحاة من صورة لأحد التماثيل الموجودة في متحف الفن المرعب بالصين.

* خلال اللعبة؛ تحذر "مومو" المستخدمين من ضرورة عدم الإجابة مرتين على نفس السؤال وعدم تكرار نفس الكلام خلال الحديث معها.

*الرقم المستخدم في الحديث مع "مومو" يأتي من العاصمة اليابانية طوكيو.

*تتحدث "مومو" خلال اللعبة مع كافة الأشخاص من كل البلدات بأي لغة مهما كانت، باستخدام المترجم الآلي.

تتواصل "مومو" مع المستخدمين عن طريق تطبيق "الواتساب" فتظهر صورتها المرعبة ثم تصحبها رسالة مخيفة للآلاف من مستخدمي التطبيق حول العالم "مرحبًا أنا مومو"، ثم تعرض بعد ذلك معلومات شخصية عن المستخدم نفسه وتليها جميلة: "أنا أعرف كل شيء عنك.. هل تود استكمال اللعبة معي!".

* خلال الرسائل التي ترسلها "مومو" إلى المستخدمين تحذر قائلة: "إذا لم يتم الالتزام بتعليماتي سأجعلك تختفي من على الكوكب دون أن تترك أثرًا".

* صدرت تقارير في أمريكا اللاتينية والمكسيك وبعض الدول الأوروبية، تحذر من خطورة اللعبة، وتم تشبيهها بتحدي الحوت الأزرق القاتل.