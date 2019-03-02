تكنولوجيا: زي النهاردة| الكونكورد تحلق للمرة الأولى وناسا تطلق “بيونير 10” وجيتس يقر بمحاربته لمتصفح “نتسكيب”

يصادف يوم 2 مارس ذكرى الرحلة الأولى لطائرة الكونكورد الأسرع من الصوت، وذلك في عام 1969، وقد كانت الكونكورد ثاني طائرة ركاب أسرع من الصوت يتم تشغيلها تجاريا، وقد استمرت طائرات الكونكورد في الخدمة حتى 26 نوفمبر 2003.

حققت الكونكورد نجاحا كبيرا يفوق طائرة “التوبوليف تي يو 144″، وهي الطائرة الأخرى الأسرع من الصوت التي استخدمت تجاريا في نقل الركاب، وطورت الكونكورد المملكة المتحدة وفرنسا في مشروع مشترك بينهما، وأنتجت بين عامي 1965 و1979، وتكلف مشروع إنتاجها 1.3 مليار جنيه استرليني، وبيعت الطائرة الواحدة منها بـ33.8 مليون دولار (في عام 1972) وبـ23 مليون دولار (في عام 1977).

وفي 2 مارس 1972، أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” NASA المركبة الفضائية “بيونير 10” Pioneer 10، في مهمة لاستكشاف الكواكب الخارجية للنظام الشمسي.

ومرت “بيونير 10” بالقرب من المشتري ونبتون قبل مغادرة نظامنا الشمسي، وكانت المركبة الفضائية الأولى التي سافرت عبر الحزام النجمي، الذي دخلته في 15 يوليو 1972، والأولى التي مرت بمحيط كوكب المشتري في ديسمبر 1973، وقال العلماء أن “بيونير 10” ابتعدت مسافة 10 مليار كيلومتر عن الأرض، بحلول عام 2015، أي 100 ضعف المسافة بين الشمس والأرض.

وفي 2 مارس 1997، أقر بيل جيتس، خلال جلسة استماع حول أنشطة مايكروسوفت Microsoft الاحتكارية، بمحاربته لمتصفح الإنترنت “نتسكيب” Netscape، لأن عقود مايكروسوفت تمنع مزودي محتوى الإنترنت من الترويج لمتصفح “نتسكيب” من أجل عدم التأثير على سوق متصفح الويب “إنترنت إكسبلورر” Internet Explorer.

وسيطر متصفح مايكروسوفت “إنترنت إكسبلورر” لفترة طويلة على سوق متصفحات الإنترنت، بفضل دمجه مجانا داخل كل إصدار من نظام تشغيلها “ويندوز” Windows، قبل أن تكسر متصفحات أخرى هذه الهيمنة، مثل كروم وفايرفوكس.