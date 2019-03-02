سامسونج تتيح لك الآن إعادة ضبط زر المساعد الرقمي Bixby في هواتف Galaxy القديمة

فاطمة أيت طالب - دبي - كما وعدتنا بالفعل، فقد قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث لمساعدها الرقمي Bixby يتيح لك إعادة ضبط الزر المخصص لهذا المساعد الرقمي في هواتفها الذكية القديمة. يأتي هذا التحديث على شكل تحديث لتطبيق Bixby، لذلك لا تتوقع رؤية تحديث لنظام التشغيل بالكامل عبر الهواء.

الشيء الرائع هو أنه لا يمكنك تعيين تطبيق مثبت مسبقًا أو تطبيق من الطرف الثالث فقط، وإنما يمكنك أيضًا تعيين أوامر متسلسلة. ومع ذلك، ينبغي تعيين إستدعاء Bixby من خلال النقر على الزر مرة واحدة أو من خلال النقر على الزر مرتين، وفقا لما يناسبك. ويمكنك القيام بذلك عن طريق الذهاب إلى Settings ثم إلى Advanced Features، والتوجه بعد ذلك إلى Bixby Key. ضع في إعتبارك أيضًا أن النقر الطويل على الزر سيقوم دائمًا بفتح Bixby Voice.

وبالحديث عن ذلك، فالنسخة الصينية من سلسلة هواتف Galaxy S10 Series لديها خيار تبديل كلمة ” Hi Bixby ” إلى عبارة أخرى من إختيارهم. ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان هذا الخيار سيكون متاحًا للمستخدمين في بقية أنحاء العالم.

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