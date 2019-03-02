Nokia 9 PureView سيصدر في الولايات المتحدة مع خصم يبلغ 100$ يوم 3 مارس، وسيصل لأوروبا في شهر أبريل

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم إطلاق الهاتف Nokia 9 PureView بعد أيام قليلة. في الولايات المتحدة الأمريكية سيتم بيع هذا الهاتف إبتداء من 3 مارس على كل من متجر Amazon و B&H و Best Buy. في حين أن متاجر التجزئة هذه قامت بإدراج الهاتف Nokia 9 PureView بسعر 700$، فإن شركة HMD Global Oy ستعرض هذا الهاتف للبيع مع خصم يصل إلى 100$ لفترة محدودة.

من 3 مارس إلى غاية 11 مارس، سيتم عرض الهاتف Nokia 9 PureView للبيع مقابل 600$ فقط. وهذا سعر عدواني للغاية بالنسبة لأول هاتف ذكي في العالم يضم خمس كاميرات في الخلف، وخاصة في الوقت الذي يحاول فيه قادة السوق رفع أسعار هواتفهم الذكية الراقية إلى 1000 دولار أمريكي.

في أوروبا، يمكنك الحصول على الهاتف Nokia 9 PureView مباشرة من موقع Nokia.com، ولكن الهاتف لن يعرض للبيع هناك حتى اليوم 1 أبريل، وهذا ما يعني بعد شهر تقريبًا من وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وفيما يخص سعر الهاتف Nokia 9 PureView، فهو سيبلغ 650€ في معظم البلدان الأوروبية، ولكن ليس كلها، فهذا الهاتف سيكلف 600€ في هولندا، في حين سيكلف 700€ في فرنسا. ليس هناك خصم في أوروبا، ولكنك ستحصل على فرصة إستبدال شاشة الهاتف مجانًا مرة واحدة. وفي المملكة المتحدة، ستحصل على الهاتف Nokia 9 PureView مقابل 550£ مع العلم بأنه سيأتي مع سماعات الأذن اللاسلكية Nokia True Wireless Earbuds مجانًا.

عموما، في حالة إذا كنت مهتما بشراء الهاتف Nokia 9 PureView، ولكنك ترغب في معرفة المزيد من التفاصيل حوله، فنحن نقترح عليك قراءة هذه المقالة المفصلة هنا. ويمكنك أيضا من هنا إلقاء نظرة على بعض الصور الملتقطة بإستخدام الكاميرا الخلفية الخماسية لهذا الهاتف.