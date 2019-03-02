سامسونج تبدأ رسميًا بإختبار تحديث Android 9 Pie للهاتف Galaxy A6 2018

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد حوالي أسبوع من بدء شركة سامسونج عملية إختبار تحديث Android 9 Pie للهاتف Galaxy A7 2018 في الهند، فقد إتضح الآن أن الشركة بدأت كذلك هذا الأسبوع بإختبار نفس التحديث للهاتف Galaxy A6 2018 في كوريا الجنوبية، وهو وطنها الأم.

ملاك الهاتف Galaxy A6 2018 في كوريا الجنوبية سيكون بإمكانهم الإنضمام إلى المختبرين من خلال التسجيل في تطبيق Samsung Members للحصول على النسخة التجريبية من تحديث Android 9 Pie مع واجهة One UI الجديدة، ومجموعة من الميزات الجديدة الأخرى. ونظرًا إلى أن هذا لا يزال تحديث تجريبي، فينبغي على المختبرين الأخذ بعين الإعتبار أن هذا التحديث سيأتي مع بعض الأخطاء كما أنه لن يكون مستقرًا في البداية، وبالتالي من غير المناسب تثبيت هذا التحديث على الهاتف Galaxy A6 2018 الذي تستخدمه على أساس يومي.

عمومًا، نظرًا إلى أن شركة سامسونج بدأت فعلاً بإختبار تحديث Android 9 Pie للهاتفين Galaxy A7 2018 و Galaxy A6 2018، فنحن نعتقد بأنه سيتوجب علينا الإنتظار لبضعة أشهر فقط قبل أن نرى النسخة الرسمية والنهائية من هذا التحديث تشق طريقها إلى كافة ملاك الهاتفين Galaxy A7 2018 و Galaxy A6 2018 في جميع أنحاء العالم.

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