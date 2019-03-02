الهاتف Huawei P30 Pro يظهر في صور واقعية جديدة منشورة على الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro في اليوم 26 من شهر مارس الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس. ومع ذلك، بفضل بعض المسربين حصلنا على بعض الصور الرسمية لهذين الهاتفين. وعلى ذكر التسريبات، فقد حصلنا اليوم كذلك على صور مسربة واقعية جديدة تستعرض لنا الهاتف Huawei P30 Pro.

تكشف لنا الصور من جديد بأن الهاتف Huawei P30 Pro سيضم أربع كاميرات في الخلف علمًا أن الكاميرات الثلاثة الموجودة في الوحدة العمودية ستأتي بتركيبة غير معتادة تشبه الكاميرا الثلاثية التي كشفت عنها شركة Oppo في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 والتي توفر تقريب يصل إلى عشرة أضعاف. وبالنسبة للكاميرا الرابعة التي تظهر أسفل الفلاش LED، فهي على الأرجح ستكون من نوع Time Of Flight.

وفي الوقت نفسه، شوهد السيد Richard Yu مع الهاتف نفسه في صورة نشرت على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. قام الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei بتزويد الهاتف Huawei P30 Pro الخاص به بغطاء واقي، ولكن نظرًا إلى أن الهاتف Huawei P30 Pro يضم كاميرا خلفية بتركيبة مميزة، فمن الممكن التعرف عليه فورًا.

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