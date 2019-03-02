Realme تشوق لقدوم الهاتف Realme 3 Pro في المستقبل القريب

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme 3 في اليوم الرابع من شهر مارس الجاري، ولكن يبدو أن العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo ستقوم أيضًا في نفس اليوم بالكشف عن هاتف ذكي آخر يدعى Realme 3 Pro.

تم التوصل إلى ذلك بعدما قامت العلامة التجارية الفرعية Realme بنشر فيديو قصير على شبكة تويتر تشوق من خلاله للهاتف Realme 3 Pro. يظهر الفيديو الرقم 3 على شكل صاعقة صفراء اللون. هناك أيضا عبارة فوقه تقول ” كن إستباقيًا ” مع تسليط الضوء على كلمة ” Pro ” في العبارة.

لا نعرف الكثير عن الهاتف Realme 3 Pro في الوقت الراهن، ولكن قد يأتي مع مواصفات تتفوق قليلاً على مواصفات الهاتف Realme 3 علمًا أنه تأكد وصول هذا الأخير مع المعالج MediaTek Helio P70، ومع كاميرتين في الخلف، ومع شاشة مزودة بقطع على شكل قطرة ماء في الجزء الأوسط العلوي. وعلاوة على ذلك، فقد تأكد أيضًا قدومه مع بطارية بسعة 4230mAh.