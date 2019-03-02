شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يطلق قريبا مميزات جديدة للبحث.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن خدمة التراسل الفورى "واتس آب" تعمل حاليا على تطوير العديد من المميزات الجديدة للتطبيق، التى يأتى على رأسها كل من "الوضع المظلم" و"نظام التحكم فى دعوة المجموعات"، و"ميزة البحث المتقدم"، والتى من المنتظر إتاحتها أولًا لمستخدمى iOS فى النسخة التجريبية من التطبيق.

ووفقا لما نشره موقع wabetainfo الأمريكيى، فتستمح ميزة "البحث المتقدم" للمستخدمين من البحث عن الصور والروابط والصوت وصور GIF حتى مقاطع الفيديو، إضافة إلى عرض عمليات البحث الأخيرة، على أن تصل هذه الميزة فى النهاية إلى مستخدمى أندرويد.

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ومع هذه الميزة الجديدة، بمجرد الضغط على شريط البحث المتقدم، ستعرض الشاشة عدد ملفات الوسائط المخزنة فى تخزين واتس آب، وإذا قام المستخدم بالضغط فوق الصور، فسيقوم التطبيق بفتح جميع الصور المشتركة فى جميع المجموعات والدردشة بتنسيق كالقائمة، كما ستتضمن أيضًا نتيجة البحث على خيار المعاينة، وبعد ذلك يمكن للشخص تصفية هذه النتيجة عبر استخدام كلمات رئيسية.