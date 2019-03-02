تكنولوجيا: للمرة الأولى روسيا تعتزم طباعة لحوم فى الفضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محطة الفضاء الدولية أنها ستقوم بإجراء طباعة اللحوم المختلفة مثل لحم الأبقار والأسماك داخل المحطة نفسها، مع بداية شهر أغسطس المقبل. ووفقاً لوكالة الأنباء الروسية نوفوستى، فإن الشركة المطورة للطابعة الحيوية الفضائية "3D Bioprinting Solutions" هى التى ستقوم بالطباعة، وذلك بالتعاون مع 3 شركات أمريكية يعملون فى تطوير تقنيات لإنتاج عدد كبير من الخلايا الحية مثل لحوم البقر وسمك التونة والسلمون. ويتم حاليا إرسال عينات من اللحوم والخلايا العضلية إلى المحطة الدولية لإجراء التجارب التحضيرية قبل موعد إطلاق تلك الميزة رسميا، كما سيتم تحديد أى النوعيات المناسبة لطباعتها بشكل سليم. وتقوم الشركة الآن بالحصول على عينات من الخلايا من الشركاء لاختبارها، حيث يجب أن تظهر الاختبارات أى من العينات مناسبة للعمل على الطابعة الحيوية الموجودة على محطة الفضاء الدولية.

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