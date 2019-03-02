هواوي: نحن لسنا متورطين في سرقة أسرار تجارية أمريكية

دافعت هواوي عن نفسها بقولها إنها غير مذنبة فيما يتعلق بالتهم الأمريكية بتورطيها في مؤامرة على مستوى الشركة لسرقة أسرار تجارية من منافس أمريكي.

وجاء الدفاع في جلسة استماع يوم أمس الخميس في سياتل، حيث نفى محامون عملاق الاتصالات الصيني الاتهامات بالتزوير ومحاولة السرقة وعرقلة العدالة، وذلك وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.

واتهم المدعون الفدراليون شركة هواوي بسرقة تفاصيل روبوت اختبار للهواتف الذكية يدعى تابي Tappy من الذراع الأمريكية لشركة تي موبايل T-Mobile، فضلاً عن انتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وتمت تسوية الدعوى القضائية السابقة لصالح تي موبايل T-Mobile بعد أن اعترفت شركة هواوي بأن اثنين من موظفيها تصرفوا بشكل غير لائق، لكن الولايات المتحدة تدعي الآن أن لديها رسائل إلكترونية تثبت أن الشركة عرضت مكافآت للموظفين لسرقة المعلومات من المنافسين.

ويعد هذا أحدث تحرك في الهجوم الدبلوماسي والقانوني من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الشركات الصينية وشركة هواوي على وجه الخصوص، والتي يزعم البيت الأبيض أنها تشكل تهديدًا أمنيًا.

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وزعم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو Mike Pompeo، في الأسبوع الماضي أن حكومته لن تكون قادرة على تبادل المعلومات مع الدول الحليفة التي تستخدم أنظمة هواوي في بنيتها التحتية لأنها يمكن أن توفر أبواب خلفية للحكومة الصينية.

فيما تدعي الشركة الصينية أن هذه المخاوف مبالغ فيها وأنها لن تزرع أبواب خلفية في تقنياتها، ونفت ارتكابها لأي مخالفات في قضية Tappy، وقالت إنها تتوقع أن تثبت براءتها.

ويزعم المدعون العامون الأمريكيون أنه في الفترة بين يونيو 2012 وسبتمبر 2014، حاولت هواوي مرارًا وتكرارًا سرقة معلومات عن Tappy، وهو ذراع روبوتي مع طرف مطاطي يمكنه تشغيل الهاتف الذكي بشكل يحاكي الأصابع البشرية.

وقالت الدعوى القضائية إن موظفي هواوي الذين سمحت لهم شركة T-Mobile بمشاهدة الروبوت تسللوا إلى مختبرها لالتقاط الصور وإزالة Tappy من المبنى من أجل قياسه وتصويره.

وحكمت محكمة مدنية في سياتل في عام 2017 بمبلغ 4.8 مليون دولار كتعويضات ضد هواوي، واكتشفت أنها سرقت بالفعل أسرار تجارية عائدة لشركة T-Mobile وخرقت عقد توريد بين الشركتين، لكن هيئة المحلفين وجدت أيضًا أن السرقة لم تكن متعمدة وخبيثة من جانب هواوي.

وتقول الحكومة الأمريكية إن الشركة الصينية قامت بتزوير تحقيق داخلي تم تقديمه إلى شركة T-Mobile زاعمة أن الموظفين الذين سرقوا Tappy تصرفوا بمفردهم، وتم تحديد موعد المحاكمة في قضية Tappy في شهر مارس/آذار 2020.