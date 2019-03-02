فيفو تكشف عن هاتفها الذكي للألعاب iQOO

كشفت فيفو النقاب عن هاتفها الذكي المخصص للألعاب Vivo iQOO، والذي يأتي بمواصفات قوية، مما يجعله أقوى هاتف تصدره الشركة الصينية حتى الآن، حيث يأتي مع معالج Snapdragon 855، وكاميرا ثلاثية، وشحن سريع بقدرة 44 واط.

ويعد شعار العلامة التجارية الفرعية الجديدة iQOO الرسمي هو “الوحش في الداخل” Monster Inside، وهو ما نفذته فيفو على أرض الواقع عبر توفير بعض أقوى العتاد المتوفر حاليًا للهواتف الذكية، بما في ذلك 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بينما تصل مساحة التخزين الداخلية إلى 256 جيجابايت.

وتأتي الشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.41 إنش بدقة 2340×1080 بيكسل، مع نتوء صغير وقارئ بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة، فيما يعني دعم الشحن السريع بقدرة 44 واط وفق تقنية Vivo Super FlashCharge أنه يمكنك شحن 50 في المئة من البطارية البالغة سعتها 4000 ميلي أمبير في 15 دقيقة.

ويتم شحن 85 في المئة من البطارية في نصف الساعة، بينما يتم شحن كامل البطارية خلال 45 دقيقة، مع الإشارة إلى أن أقل متغير مع ذاكرة 6/128 جيجابايت يفتقر إلى هذه الميزة، لكنه يأتي مع شحن سريع بقدرة 22.5 واط.

ويتضمن الهاتف جهة خلفية من الزجاج مع شريط LED بخيارات 16.8 مليون لون، والذي يعمل كضوء تنبيه للإشعارات، بالإضافة إلى توفيره إضاءة أثناء اللعب.

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وبالنظر إلى أن الهاتف يستهدف الألعاب المحمولة، فإنه يحتوي على تبريد سائل يجلب نظام تبريد البخار، والذي من المفترض أن يحمي الهاتف من الحرارة الزائدة أثناء جلسات اللعب الطويلة.

ووفقًا لاختبارات فيفو الخاصة، فقد تمكن نظام التبريد هذا من الحفاظ على الأجهزة الجديدة بنسبة 14 في المئة أكثر برودة من جهاز NEX الأصلي.

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ويشتمل جهاز Vivo iQOO على زرين مخفيين على الجانب الأيمن من الهاتف حساسين للضغط “Monster Touch يمكن استخدامهما عندما يكون الجهاز في الوضع الأفقي للتحكم بالألعاب، مثل ألعاب إطلاق النار أو ألعاب السباقات أو ألعاب RPG.

وأصبحت هواتف iQOO منافسًا لهواتف ROG Phone من آسوس، و Red Magic Mars من Nubia، و Black Shark من شاومي وسلسلة Razer Phone.

وهناك أيضًا الكثير من الميزات لتعزيز الأداء، مثل AI Turbo، و Center Turbo، و Net Turbo، و Cooling Turbo، و Game Turbo، وهي مضمنة ضمن خدمة واحدة تسمى Multi-Turbo.

وتعزز هذه الخدمة عملية تشغيل التطبيقات بنسبة 30 في المئة، كما تعزز معدل الإطارات بأكثر من 70 في المئة، بالإضافة إلى التبديل التلقائي بدون توقف للألعاب بين الشبكة اللاسلكية واي فاي وشبكة بيانات الجيل الرابع 4G.

ويمتلك هاتف فيفو الجديد كاميرا ثلاثية العدسة على الجهة الخلفية بعدسة واسعة الزاوية 120 درجة تبلغ دقتها 13 ميجابيكسل بمستشعر سوني IMX263، وعدسة أساسية بدقة 12 ميجابيكسل مع تقنية البكسل المزدوج، وعدسة ثانوية بدقة 2 ميجابيكسل لاستشعار العمق، مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابيكسل.

ويبدأ سعر جهاز iQOO باللون الأزرق Electric Blue أو البرتقالي Lava Orange من حوالي 450 دولار لنسخة 6/128 جيجابايت، وحوالي 490 دولار لنسخة 8/128 جيجابايت، وحوالي 535 دولار لنسخة 8/256 جيجابايت، أما أعلى نسخة من حيث المواصفات 12/256 جيجابايت فتكلف حوالي 640 دولار.

ويتوفر هاتف iQOO للبيع في الصين، وتعتزم فيفو إطلاقه في أجزاء أخرى من العالم كذلك، لكنها لم تعلن بعد عن تاريخ الإصدار العالمي.