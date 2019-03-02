اختبارات المتانة: شاهد هاتف Galaxy S10 ينجو من الخدش والحرق

قامت إحدى قنوات يوتيوب الشهيرة، المتخصصة في اختبارات المتانة، بإخضاع هاتف سامسونج الأحدث “جالاكسي إس10” Galaxy S10، لعدد من الاختبارات، بما في ذلك الحرق والانحناء، فضلًا عن الخدش بأدوات حادة.

وحصلت قناة JerryRigEverything، المعروفة بأنها إحدى أكثر القنوات “تطرفًا” في اختبارات المتانة، على هاتف Galaxy S10، ثم عرضت نتائج الاختبار التي أكدت أن الجهاز يتمتع على غرار سلفه Galaxy S9 بالمتانة المطلوبة، باستثناء أن حساس بصمة الأصبع لم يعد يعمل بعد خدش شاشة الهاتف لدرجة كبيرة.

وبدأت قناة JerryRigEverything الاختبار بخدش الشاشة التي تمكنت من تحمل حتى المستوى السادس من الخدش المتعمد بأداة معدنية حادة، أما في المستوى السابع، فقد بدأت الخدوش تظهر بوضوح على الشاشة، والفضل في ذلك يعود إلى أن شاشة Galaxy S10 محمية بطبقة من زجاج جوريلا جلاس 6.

ولأن إطار الهاتف مصنوع من المعدن مع طبقة، فإن خدشه بشفرة أسفر عن نزع الطبقة الملونة فقط، أما ظهر الهاتف المحمي أيضًا بطبقة من زجاج جوريلا جلاس 5 فقد تحمل الخدش باستخدام الشفرة، تمامًا مثل واجهة الهاتف.

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ومع أن الزجاج ميال؛ بخلاف المعدن أو البلاستيك، إلى الكسر، إلا أن محاولات قناة JerryRigEverything في سبيل ثني الجهاز، بائت بالفشل، وذلك على غرار هاتف Galaxy S9. كما أن الزجاج الحامي للكاميرات الأمامية والخلفية نجح في التصدي لمحاولات الخدش باستخدام الشفرة.

أما بالنسبة لاختبار الحرق، فقد كان هاتف Galaxy S10، مثل سلفه، قويًا بما يكفي ليتحمل الحرق المتعمد للشاشة، إذ تعافت وحدات البكسل على الشاشة بعد تعرضها للهب لمدة 30 ثانية.

ولأن من أبرز مزايا هاتف سامسونج الأحدث كان حساس البصمة تحت الشاشة، فقد تم اختباره ليعمل بصورة جيدة بعد خدشه بأداة معدنية حادة، ولكنه بعد المستوى الثامن من الخدش الذي أدى إلى إحداث شقوق في الزجاج لم يعد يعمل، وأشارت القناة إلى أن الحساس الذي يعتمد تقنية الأمواج فوق الصوتية لم يصمد إلى هذا المستوى مثل الحساسات البصرية.

يُشار إلى أن شركة سامسونج كانت قد أعلنت عن هاتف Galaxy S10، إلى جانب ثلاثة هواتف أخرى، هي: Galaxy S10e و Galaxy S10 Plus و Galaxy S10 5G في 20 شباط/فبراير المنصرم، وهي تمتاز عن الجيل السابق بأنها تقدم شاشة أطول مع جعل الكاميرا الأمامية ضمن الشاشة، بالإضافة إلى بعض التحسينات الأخرى، مثل زيادة عدد الكاميرات الأمامية والخلفية.