انت الان تتابع تفاصيل خبر الصين ترسل لكندا تحذيراً شديد اللهجة بشأن مديرة "هواوي" المالية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 05:30 مساءً - أعلنت الصين أنها تعارض بشدة، تسليم كندا المديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية للتكنولوجيا، منغ وانزو تشون، إلى الولايات المتحدة.

وذكر بيان للخارجية الصينية، السبت، أن بكين قدمت لكندا احتجاجاً رسمياً شديد اللهجة؛ اعتراضاً على تسليم منغ.

الحكومة الكندية قالت الجمعة، إنها ستسمح بالمضي قدماً في قضية تسليم المديرة المالية لشركة "هواوي تكنولوجي" الصينية، منغ وانزو تشون، التي أوقفتها أواخر العام الماضي.

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وأضافت الحكومة في بيان: "أصدر مسؤولو وزارة العدل الكندية تفويضاً للمضي قدماً، وهو ما يسمح رسمياً ببدء عملية تسليم السيدة منغ".

وأواخر يناير الماضي، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى "هواوي" و"منغ" بالتآمر لانتهاك عقوبات أمريكية مفروضة على إيران.

وكانت وزارة العدل الكندية تلقت طلباً رسمياً من الولايات المتحدة بضرورة تسليم المديرة المالية لـ"هواوي"، وفقاً لشبكة "سي بي سي" الكندية.

من جانبها، نفت الخارجية الصينية ضلوع "منغ" في الاتهامات الموجهة إليها.