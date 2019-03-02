شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يكتشفون وجود شبكة بحيرات على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت مسبارات أوروبية وأمريكية عددا من الصور التى أكدت أنه كان هناك فى الماضى شبكة من البحيرات تحت أرض كوكب المريخ.

وقالت مجلة journal of geophysical research العلمية إن علماء تابعون لوكالة ناسا الفضائية والوكالة الأوروبية أجروا دراسة أكدت أنه كان هناك سلسلة من البحيرات كانوا مرتبطين ببعضهم البعض (تحت الأرض).

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ويعتقد العلماء أن كوكب المريخ ربما كان مؤهلا للحياة مثل الأرض لكن طرأت عليه تغيرات.

وقال المسئول عن الدراسة فرانشيسكو ساليس: "إن المريخ فى الماضى كان عبارة عن عالم مائى، لكن مع تغيير مناخ الكوكب الأحمر، استقرت المياه تحت السطح لتشكل أحواض ومياه جوفية".

وأضاف ساليس لقد تتبعنا هذه المياه فى دراستنا، ووجدنا أول دليل جيولوجى على نظام المياه الجوفية على سطح المريخ".