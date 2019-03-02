شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التكنولوجيا هتودينا فين.. السويد تطلق أول حافلات عامة بدون سائق فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد السويد لتعميم تجربة هى الأولى فى أوروبا، حيث سيبدأ عمل حافلات كهربائية بدون سائق فى الطرق العامة عام 2020 فى شوارع العاصمة السويدية ستوكهولم، الأمر الذى يجعلها الأولى أوروبيًا فى السماح لحافلات ذاتية القيادية بالسير فى الطرق.

ومن المقرر أن تبدأ حافلتان ذاتيتان كاملتان البدء فى السير بمسار استوكهولم الشعبى، خلال العام المقبل، وستنقل الحافلات التى تعمل بالطاقة الكهربائية - التى طورتها شركة سكك حديد سكانيا نورانيا على طريق Barkarbystadad-Akalla العام إلى الشمال من ستوكهولم خلال عام 2020 حسب ما أوردته إذاعة السويد SVT، ونقلته عنه وسائل الإعلام السويدية المحلية.



حافلة بدون سائق

وستبدأ الحافلات المستقلة، التى ستنطلق فى ممر حافلات خاص ويراقبها سائق أمنى، فى السفر بدون ركاب على بعد كيلومتر واحد من الطريق، لكن سيتم فى النهاية تغطية امتداد طوله خمسة كيلومترات، ومن المقرر أن تحمل هذه الحافلات ما يصل إلى 300 راكب فى اليوم الواحد، ووفقا لـ"SVT"، فإن هذه الخطوة تجعل السويد أول دولة فى أوروبا تقوم بنشر حافلات ذاتية القيادة على الطرق العامة.