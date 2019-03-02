تكنولوجيا: Tesla تستعد لتحويل مبيعات الشركة عن طريق الإنترنت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Tesla عن خططها القادمة لتحويل مبيعات الشركة على شبكة الإنترنت فقط، على أن يتم إغلاق معظم منافذ بيع الشركة.

تستعد صانعة السيارات الكهربائية Tesla لغلق أغلب منافذ البيع الخاصة بالشركة خلال الأشهر المقبلة، كما تخطط أيضاً لتسريح موظفي الشركة في منافذ البيع.

وتأتي خطط الشركة الجديدة بعد إعلان تيسلا عن بدء بيع النموذج الجديد من السيارات الكهربائية Model 3 بسعر 35000 دولار، أيضاً من المقرر أن تتيح الشركة للمستخدمين فترة تصل إلى أسبوع لإسترجاع السيارات بعد البيع، إلا أن الرئيس التنفيذي للشركة Elon Musk أكد على أن هذا الإختيار لن يلجأ إليه عملاء الشركة.

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وتشير التوقعات إلى أن هذه الخطوات تتخذها تيسلا لخفض نفقات التشغيل، هذا إلى جانب تفادي مواجهة السياسات المختلفة في بعض المناطق التي منعت الشركة بالفعل من إفتتاح منفذ بيع خاص بها.

من ناحية أخرى تخطط تيسلا أيضاً لترك بعض منافذ البيع الخاص بها بشكل خاص التي تتميز بالنشاط الأكبر في عدد المستخدمين إلى جانب المعارض ومراكز المعلومات الخاصة بالشركة، أيضاً هذا العدد المحدود من المراكز لن يمنع الشركة من خفض العمالة وتسريح الموظفين، إلا أن تيسلا لم تكشف عن عدد الموظفين المقرر تسريحهم.

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