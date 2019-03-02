Huawei تصدر تحديث Android 9 Pie لسلسلة هواتف Huawei Mate 9 Series و Huawei Nova 2S

فاطمة أيت طالب - دبي - تواصل شركة Huawei إطلاق تحديث Android 9 Pie مع واجهة EMUI 9 للمزيد من هواتفها الذكية. وقامت الشركة الآن بإطلاق هذا التحديث لكل من Huawei Mate 9 و Huawei Mate 9 Pro و Huawei Mate 9 Porsche Design و Huawei Nova 2S في الصين اليوم.

وحدات Huawei P10 و Huawei P10 Plus التي بيعت في الصين هي أيضا على وشك الحصول على تحديث Android 9 Pie، على الرغم من أن التحديث في هذه الحالة ليس عالميًا، فقد تم إطلاق هذا التحديث لهذين الهاتفين في أجزاء أخرى من العالم منذ شهر ديسمبر الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، الهاتفين Honor 9 و Honor V9 حصلا على نفس التحديث كذلك، على الرغم من أن هذا ليس جديدًا نظرًا إلى أنه تم إصداره بالفعل في أماكن أخرى في شهر يناير الماضي.

ما يعنيه هذا على الأرجح هو أنه إذا قمت بشراء Huawei Mate 9 أو Huawei Mate 9 Pro أو Huawei Mate 9 Porsche Design أو Huawei Nova 2S من بلد آخر غير الصين، فيجب أن يصل تحديث Android 9 Pie إلي جهازك في غضون بضعة أسابيع. من الجيد بالتأكيد أن نرى Huawei لا تزال تواصل تحديث سلسلة هواتف Huawei Mate 9 Series بعدما تم إطلاقها في شهر نوفمبر من العام 2016.

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وبالمقارنة مع EMUI 8، فواجهة EMUI 9 الجديدة تتمتع بإستجابة أعلى بنحو 25.8 في المئة، وسلاسة أكبر في العمل بنسبة 12.9 في المئة، وفتح التطبيقات في زمن يبلغ 102 مللي ثانية في المتوسط. وعلاوة على ذلك، فتحديث EMUI 9 الجديد يجلب معه كذلك ميزة GPU Turbo 2.0 والتي تعمل على تعزيز أداء الرسوميات مع تحسين الكفاءة في إستهلاك الطاقة. وهذا بطبيعة الحال، على رأس التحسينات والميزات الجديدة التي قامت شركة جوجل بتضمينها في نظام Android 9 Pie.

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